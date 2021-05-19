Четверг будет довольно насыщенным и полным множества дел для большинства знаков Зодиака. Некоторым даже представится возможность хорошо отдохнуть в этот день, а кому-то нужно будет по максимуму выложиться на работе. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 20 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Что касается Овнов, то на них в четверг ожидает безумное количество работы. Но не стоит расстраиваться, ведь ты справишься со всеми задачами. Во второй половине дня ты зароешься в бытовые хлопоты. Поэтому будь готов к тому, что вечером ты буквально будешь падать с ног.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня представится возможность хорошо провести время с любимым человеком. Ваш день будет полон драйва и положительных эмоций, которые позволят зарядиться на несколько дней вперед. Будьте готовы к тому, что вернетесь домой вы где-то за полночь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам в четверг нужно быть максимально ответственными на работе. От тебя будут требовать гораздо больше, чем обычно. А это значит, что руководитель будет пристально следить за выполнением его поручений. Впрочем, тебе не нужно волноваться, ведь ты справишься со всем на отлично.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам в этот день звезды рекомендуют позволить себе немного отдохнуть и перезагрузиться. Хватит думать о работе и заглядывать в рабочие чаты. Лучше отложить наконец гаджеты и провести время на свежем воздухе. Это позволит не только избавиться от стресса, но и зарядиться для новых свершений.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам в этот день нужно будет максимально грамотно распределить свое время. И если ты сумеешь это сделать, то будешь успевать абсолютно все. Будь готов к тому, что на работе ты будешь сидеть до глубокой ночи. Поэтому зарядись положительными эмоциями, а также вкусностями. Они явно не будут лишними.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам в четверг следует быть осторожнее со своими деньгами. Вполне вероятно, что в общественном транспорте ты встретишь карманника, который охотно "почистит" твой кошелек. Поэтому не своди глаз из ценных вещей, если ты не хочешь с ними расстаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Четверг будет легким для всех без исключения Весов. Ты не только на отлично справишься с поручениями руководства, но и получишь достаточно времени, которое можно будет целиком и полностью посвятить себе. Вечер, к слову, можно будет посвятить своей второй половинке. Поэтому не планируй ничего грандиозного.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам пора наконец менять обстановку. В этом тебе поможет спонтанный переезд. Сегодня ты получишь возможность увидеть новое помещение, которое станет твоим новым местом силы. Поэтому не упусти её, чтобы потом не жалеть.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

В четверг на Стрельцов ожидает обычный рабочий день. От тебя не будут требовать слишком много, а также не будут обременять бешеным количеством задач. Главное – выполнять все поручения руководства, а также как можно меньше времени проводить в соцсетях. Ты же не хочешь, чтобы тебя заподозрили в ничегонеделании, правда?

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

В четверг Козерогам нужно будет выложиться на все 100 процентов на работе. Пора наконец стать инициативным, а также предлагать новые идеи, которые позволят твоему боссу убедиться, что ты не просто так ходишь в офис. Да и тебе будет гораздо интереснее работать.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Этот день будет невероятно крутым для Водолеев. У тебя выпадет возможность классно провести время с людьми, которых ты очень сильно любишь. Поэтому заряжайся позитивом, а также приготовься к новым возможностям, которые откроются для тебя сегодня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Четверг для Рыб будет буквально пронизан спонтанными встречами. Поэтому не планируй ничего грандиозного на этот день. Что касается вечера, то его лучше провести наедине с собой. Это позволит избавиться от суеты и перезагрузиться. А иногда это очень необходимо, если хочешь быть в тонусе.