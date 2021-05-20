В пятницу будет чрезвычайно насыщенный день для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то нужно будет выложиться на все 100 процентов на работе, а кому-то – спланировать свои выходные, чтобы они были максимально активными. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.
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Гороскоп на сегодня, 21 мая
Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
В пятницу на Овнов ожидает очень легкий день. У тебя выпадет возможность не только сполна отдохнуть от работы, но и зарядиться энергией для новых свершений. Вечер, к слову, следует провести в кругу друзей. Они подарят тебе максимум положительных эмоций.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Телец (21 апреля – 20 мая)
Что касается Тельцов, то им звезды рекомендуют в этот день поработать на славу. Это необходимо сделать, чтобы на выходных у тебя не возникало соблазна заглянуть в рабочий чат или на почту.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Мужчинам-Близнецам звезды советуют провести круто время в кругу людей, которые вдохновляют их на новые свершения. Хватит думать о работе, а также требовать от себя большего, чем ты можешь. Это позволит избежать стрессовых ситуаций, связанных с задачами, которые ты взял на себя.
Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Если Раки хотят во вторую половину дня круто отдохнуть, то им однозначно необходимо выложиться на полную утром. Отдай предпочтение задачам, которые требуют срочного вмешательства. А вот не слишком неотложные дела можешь смело поручить своим коллегам.
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Лев (23 июля – 23 августа)
Лев (23 июля – 23 августа)
Львы сегодня погрузятся в работу по уши. Но не стоит расстраиваться, ведь ты с легкостью справишься со всеми задачами, которые перед тобой стоят. Что касается вечера, то его звезды рекомендуют провести с любимым человеком, а также как можно меньше думать о работе. Иногда это полезно!
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева (24 августа – 23 сентября)
Что касается Дев, то им звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению сей день. Не нужно стараться держать ситуацию под контролем. Иногда нужно отпустить все и взглянуть на ход событий без твоего вмешательства. Поверь, за один день твой сказочный домик не может разрушиться!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Что касается Весов, то им нужно посвятить все свое свободное время любимому человеку. Покажи своей второй половинке, что она чрезвычайно важна для тебя. Подготовь в течение дня несколько приятных и милых сюрпризов, которые позволят ей снова влюбиться в тебя.
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Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
На Скорпионов ожидает легкая и не слишком напряженная пятница. Тебе нужно попытаться расслабиться и не требовать от себя слишком много. Что касается работы, то о ней вообще не надо думать. Это позволит тебе чувствовать себя максимально хорошо и зарядиться энергией для новых свершений.
Стрелец (24 ноября – 21 декабря)
Стрелец (24 ноября – 21 декабря)
Что касается Стрельцов, то им звезды рекомендуют навести порядок в собственном доме. Можешь наконец избавиться от лишних вещей, которые занимают слишком много места в твоем доме. Что касается второй половины дня, то ее следует посвятить целиком и полностью себе. Попробуй расслабиться и хорошо провести время.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог (22 декабря – 20 января)
Что касается Козерогов, то на них в пятницу ожидает возможность хорошо провести время с людьми, которых они очень сильно любят. Во второй половине дня ты сможешь выбраться куда-нибудь на прогулку, зарядившись положительными эмоциями. Они подарят тебе энергию для новых свершений.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Водолей (21 января – 20 февраля)
На Водолеев ожидает очень много работы в этот день. Но не стоит расстраиваться, ведь ты справишься со всеми испытаниями судьбы, с которыми ты столкнешься сегодня. Что касается вечера, то его следует провести рядом с любимым человеком. Она подарит тебе ощущение уюта и тепла.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Пятница для Рыб будет невероятной и уютной. У тебя выпадет возможность круто провести время с друзьями. Гарантируем гору положительных эмоций, а также возможность расслабиться и зарядиться энергией для новых свершений. Поэтому в пятницу вечером не стоит планировать ничего грандиозного.
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