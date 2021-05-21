Много работы для Скорпионов и новые эмоции для Раков: мужской гороскоп на 22 мая

Читай мужской гороскоп на субботу, 22 мая 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака в этот день!

Что касается субботы, то определенным знакам Зодиака выпадет возможность хорошо отдохнуть, а некоторым – разобраться со всеми насущными делами. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 22 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Суббота будет легкой для Овнов. Тебе звезды рекомендуют провести как можно больше времени с людьми, которые делают тебя лучшим. Для этого можешь наконец выбраться куда-нибудь на прогулку или устроить уютные посиделки дома.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то в субботу им придется немного потрудиться. Но не стоит расстраиваться. Рабочие задачи заберут у тебя всего несколько часов в первой половине дня, а вот остальное время у тебя будет свободным. Поэтому не упусти возможности хорошо провести время в кругу друзей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Этот день будет максимально легким для Близнецов. Тебе не нужно будет выкладываться на полную, а также требовать от себя большего, чем ты можешь. Что касается вечера, то звезды рекомендуют провести с любимым человеком. Выберитесь куда-то на прогулку или устройте себе романтическое свидание.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют не думать о работе в этот день. Позволь себе возможность расслабиться и избегать напряжения, которое и так ежедневно преследует тебя. В свободное время выберись куда-то на прогулку или устрой себе максимальный релакс. Набери наконец ванну или посмотри фильм, на который у тебя никак не находилось достаточно свободного времени. Положительные эмоции гарантированы!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Что касается Львов, то им следует запастись терпением и энергией в этот день. Тебя ждет очень много работы, а также движений. Сегодня ты буквально будешь ездить через весь город, чтобы закрыть все хвосты. Но переживать не стоит, ведь ты справишься со всем, а также у тебя будет возможность немного отдохнуть под вечер.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют посвятить максимум внимания любимому человеку. В последнее время ваши отношения несколько напряжены, но это не значит, что нужно расстраиваться. Лучше взять ситуацию под свой контроль, устроив романтическое свидание. Она однозначно оценит твои старания.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Если Весы будут продолжать работать в том же духе, они очень скоро будут чувствовать себя очень истощенными. Поэтому звезды рекомендуют сделать все возможное для того, чтобы в твоей жизни было меньше работы и мыслей о ней.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Что касается Скорпионов, то им звезды рекомендуют приберечь силы в этот день. Тебя ждет очень много задач и поручений, с которыми нужно будет справиться. Будь готов к тому, что под вечер ты буквально будешь падать с ног, но эти усилия будут стоить того, что ожидает тебя.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Суббота будет легкой и непринужденной и для Стрельцов. На работе от тебя не потребуют слишком много, и в личной жизни не предвидится никаких недоразумений. Поэтому наслаждайся возможностью расслабиться и плыть по течению. Иногда это тоже необходимо.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды рекомендуют быть осторожными со своим здоровьем сегодня. Твоя любовь к активному отдыху может сыграть с тобой злую шутку. Поэтому позаботься о том, чтобы после крутого выходного тебе не пришлось ехать в травмпункт.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Суббота Водолеев будет максимально семейной. У тебя будет возможность провести свободное время с теми людьми, которые тебя очень сильно любят и ценят. Поэтому не планируй ничего на этот день, чтобы не упустить возможность побыть рядом с теми, кто вдохновляет тебя и всегда поддержит.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Что касается Рыб, то в субботу им нужно выложиться на полную на работе. Последние несколько дней ты откровенно халтурил, из-за чего накопилось достаточно "хвостов". Поэтому пора избавляться, чтобы в новую неделю не идти с задачами, которые "висят" еще с прошлой.

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