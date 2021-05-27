В конце рабочей недели нужно будет выложиться на максимум, чтобы на выходных тебя не посещала ни одна мысль о работе. В пятницу некоторым выпадет возможность хорошо провести время в кругу друзей, а будут и те, кому нужно будет провести свободное время дома, чтобы отдохнуть. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке

Гороскоп на сегодня, 28 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Пятница будет максимально легкой для Овнов. Тебе представится возможность не только хорошо отдохнуть, но и перезагрузиться. Лучшее, что ты можешь сделать в этот день, – отказаться от гаджетов и интернета. Поэтому выберись куда-то на природу или отдохни с друзьями, которые вдохновляют тебя.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им звезды рекомендуют выложиться на полную на работе. Это нужно сделать, чтобы на выходных тебя не посещали неверные мысли о задачах, которые ты не успел выполнить. Что касается вечера, то ты можешь себе позволить сходить в любимый ресторан. Отдохни и зарядись положительными эмоциями для новых свершений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На Близнецов в пятницу ожидает очень много работы не только в офисе, но и дома. Поэтому тебе следует составить четкий список дел. Если этого не сделать, то весь день будет для тебя очень хаотичным. Что касается вечера, то его лучше провести дома. Позволь себе отдохнуть от суеты и давления города.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Пятница для Раков будет легкой. Но это не значит, что нужно расслабиться и плыть по течению. Просто на тебя не будет ожидать слишком много работы. Что касается вечера, то его следует провести с любимым человеком. Но звезды рекомендуют отказаться от спонтанных покупок и нежелательных расходов. Это позволит избавиться от нежелательного стресса.

Это интересно От Марка Цукерберга к Джеффу Безосу: 7 миллиардеров, которые водят обычные автомобили

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

На Львов ожидает насыщенный рабочий день. Тебе нужно будет подстраиваться под обстоятельства, которые возникают в твоей жизни. Что касается задач, то переживать не стоит. Ты справишься со всеми, а также будешь иметь достаточно свободного времени, которое можно будет посвятить себе. Что касается вечера, то попробуй отказаться от гаджетов, чтобы избежать негативных эмоций.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им нужно позволить себе наконец отдохнуть. Хватит загружать себя работой, если ты не хочешь чувствовать себя истощенным. Вечером звезды предлагают провести романтическую встречу с любимым человеком. Это позволит зарядиться позитивом, а также расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

На Весов ожидает очень много работы в этот день. Поэтому тебе нужно четко поставить границу между задачами и развлечениями. Если этого не сделать, то ты не успеешь выполнить все. А это значит что нужно будет поработать еще и на выходных. Поэтому, если ты этого не хочешь, нужно выложиться на максимум.

Возьми на вооружение Соедини приятное с полезным: 5 правил знакомства на тренировках

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам нужно позволить себе достаточно отдыха в этот день. Если этого не делать, то ты будешь чувствовать себя максимально изможденным. Что касается работы, то ей нужно выделить буквально несколько часов в день. Поэтому не злоупотребляй ней, чтобы не портить себе настроение, а также день.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов ожидает возможность прекрасно отдохнуть. Выключи наконец смартфон, а также не заглядывай в рабочие чаты. Это позволит не только поддерживать позитивный настрой, но и чувствовать себя отлично. Что касается вечера, то его следует провести с любимым человеком. Гарантируем, что это подарит максимум счастья.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На Козерогов ожидает возможность выбраться куда-то за город, поэтому не упусти ее. Поэтому зови друзей, чтобы они вместе с тобой круто провели время. Приготовьте шашлыки, а также другие вкусности, которые позволят тебе расслабиться и чувствовать себя максимально легко. О работе, как ты понял, думать вообще не стоит.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Этот день для Водолеев будет насыщенным, ведь твоя работа потребует от тебя максимум внимания. Что касается личной жизни, то ей нужно посвятить вторую половину пятницы. Устрой романтическое свидание: выберитесь в любимое заведение или в кинотеатр. Проведите хорошо время вдвоем, чтобы чувствовать себя еще счастливее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На Рыб ожидает невероятно легкая пятница. Хватит думать о работе и всем, что с ней связано. Лучшее, что ты можешь сделать в этот день, – взять отгул или работать на минималке. И все это для того, чтобы вечером ты имел возможность хорошо провести время в кругу родных и близких. Устройте себе крутые посиделки, которые будут заряжать вас позитивом!