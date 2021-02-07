Секс – занятие, которым ежедневно занимаются миллионы людей по всему миру. И если мы, мужчины, стараемся изучить практически все о женском оргазме. Достаточно ли хорошо мы разбираемся в собственном? К твоему вниманию 3 мифы и 2 факты о мужском оргазме!

Мужской оргазм – не такая уж и простая вещь, как тебе может показаться. И если ты думал, что оргазм – это обязательно об эякуляции, то мы вынуждены тебя огорчить. Айда с нами разрушать мифы и изучать интересные факты о мужском оргазме!

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1. Эякуляция = оргазм

Все мы привыкли, что оргазм обязательно должен завершиться эякуляцией. Впрочем, уролог Жоао Алмейда Дорес объясняет, что, хотя оргазм и эякуляция часто связаны, это разные физиологические процессы, которые могут происходить отдельно. А ты знал, что эякуляция также возможна без эрекции?

Эрекция – нервно-сосудистое явление, которое возникает в благоприятной гормональной и психологической атмосфере, независимо от эякуляции. В качестве примера, у нас есть пациенты с травмами спинного мозга, которые могут эякулировать без эрекции,

– добавляет Жоао.



Мужской оргазм не всегда сопровождается эякуляцией / Фото Unsplash

2. Можно эякулировать несколько раз в день

Конечно же, можно. Что за глупости? Но есть интересный вопрос: есть ли определенный суточный лимит эякуляции? По словам Жоао, определенного лимита нет. Легенда гласит, что мужчина из Чехии смог эякулировать целых 57 раз за 24 часа . И это он делал с 57 разными женщинами, не используя никаких препаратов.

Оказывается, объясняет уролог, у здорового мужчины в самом организме есть механизмы, которые мешают ему эякулировать бесконечно.

Кроме того факта, что может быть боль в области гениталий, мы также знаем, что после эякуляции, которая обычно сопровождается оргазмом, существует рефрактерный период (период, в течение которого невозможно достичь эрекции, оргазма и эякуляции), который длится дольше, чем чаще происходит оргазм и эякуляция,

– отмечает Жоао.

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3. Мужчины не могут получить множественный оргазм

Говорят, что только женщинам повезло достигать множественных оргазмов. Но и мужчин природа не обделила. В 1989 году 21 мужчин в возрасте от 25 до 69 лет опросили, чтобы исследовать множественный оргазм у мужчин . Половина опрошенных отметила, что достигала множественного оргазма.

Самым интересным открытием поделились двое мужчин. Они рассказали, что научились достигать множественного оргазма и несколько раз останавливаться перед эякуляцией. Цель состояла в том, чтобы отделить одно ощущение от другого. Таким образом мужчинам удавалось избежать рефрактерного периода.



Мужчины, как и женщины, могут достигать множественного оргазма / Фото Unsplash

4. Мужчины симулируют оргазм

В исследовании, опубликованном в Journal of Sex Research в 2009 году, 25% из 180 опрошенных мужчин признались, что симулировали оргазм хотя бы раз в жизни. Основные причины, которые они назвали: желание прекратить половой акт или осознание того, что оргазма вряд ли удастся достичь в ближайшие несколько минут.

Интересно, что бывают симуляции, при которых происходит эякуляция, но она "исчезает" до того, как ее заметят. Жоао предупреждает о случаях, когда мужчина эякулирует, но сперма движется в направлении, противоположном ожидаемому, и выбрасывается в мочевой пузырь, а затем выводится вместе с мочой.

Это случается с мужчинами, которые находятся под влиянием определенных препаратов или перенесших операции на предстательной железе,

– объясняет уролог.

5. Сперма состоит из сперматозоидов

Это 100-процентный миф, ведь состоит она не только из сперматозоидов. Жоао Алмейда Дорес отмечает, что семенная жидкость – часть спермы, которая является щелочной жидкостью, богатой на фруктозу (отвечает за питание сперматозоидов) и простагландинами (они облегчают миграцию сперматозоидов к конечной цели).

Есть также секреты предстательной железы, богатые лимонной кислотой, кислой фосфатазы и цинком, которые помогают поддерживать жизнеспособность сперматозоидов. Также присутствует белок PSA, часто связан с раком простаты. По словам Жоао, этот белок сохраняет сперму в жидком состоянии. В противном случае она бы свернулась.



Сперма состоит не только из сперматозоидов / Фото Unsplash

Гарантируем, что нам удалось тебя удивить. И теперь ты точно знаешь, что мужчины могут достигать множественных оргазмов, а сама кульминация необязательно должна сопровождаться эякуляцией!