Какая мышца особенно влияет на твою фигуру? Как бы это странно не звучало, но речь идет не о стальном торсе, а о сильной и мускулистой груди. А можно ли накачать мускулистую грудь только с помощью гантель? Men 24 знает несколько упражнений, которые помогут накачать грудь в домашних условиях с использованием гантель. Айда с нами становиться лучше версии себя вчерашнего!

Фитнес-тренер Бенно Питерс поделился комплексом упражнений, которые помогут накачать грудь в домашних условиях с помощью гантель. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!

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Как накачать грудь в домашних условиях: 3 упражнения с гантелями

1. Перекрещивание на груди с гантелями

Мало кто знает, что одна из основных функций груди – перемещение рук по телу. Особенно, когда ты кладешь руки на среднюю линию тела. Именно поэтому это упражнение настолько эффективно для наращивания мышц груди.

Бенно рекомендует выполнять обычную версию перекреста на груди, но в конце делать взрывной толчок вверх.

Старайся выполнять по 12 повторений на каждую руку.

2. Подъем гантелей в горизонтальном положении

Для выполнения этого упражнения нужно втянуть плечи и поднимать гантели. Казалось бы, что тут сложного? Но тренер рекомендует не привлекать во время выполнения этого упражнения плечевые мышцы. Чтобы предотвратить активацию плеча, убедись, не поднимаешь руки слишком высоко. А теперь попробуй выполнять горизонтальные движения с гантелями.

Выполни 15 взрывных повторений подъема гантелей в горизонтальном положении.

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3. Подъем гантелей в вертикальном положении

В этом упражнении важно, чтобы ты пытался поднимать гантели грудью, а не плечами. Чтобы максимизировать активацию грудных мышц во время выполнения этого упражнения, убедись, что ты втянул плечи. Не поднимайте руки выше плеч, чтобы не привлекать их к процессу.

Тренер рекомендует выполнить 12 повторений этого упражнения, чтобы достичь результата.

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