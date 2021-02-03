Конечно же, за последние несколько лет офисная мода изменилась кардинально. Теперь никто никого не заставляет ходить в костюмах, а также не бегает с линейкой за женщинами в юбках. Но есть все же неписаные правила, согласно которым некоторые вещи все же лучше не надевать для похода на работу. На них мы и сконцентрируем свое внимание.

Источник: 24 канал

Если в твоей компании отсутствует дресс-код, то тебе нужно самостоятельно позаботиться о своем внешнем виде. Перв ы й и простой совет, который однозначно следует взять на вооружение, – представь, что в любой момент могут появиться инвесторы для обсуждения вложений безумной суммы в твою компанию. Сомневаюсь, что они оценят футболку с детским принтом. Но это еще не все наши совет ы .

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Никакой рубашки, в которой ты б ыл вчера

Сразу же заметим, что это правило не распространяется на брюки или обувь. Что же касается рубашки, то не стоит несколько дней подряд ходить в одной и той же. Также мы предлагаем наконец отказаться от выбора одежды по принципу "нет неприятного запаха – можно носить". Ты можешь не заметить подлое пятно на рукаве или то, что испачкался воротник. Поэтому возьми себе за привычку менять рубашку каждый день. Если п равильно составить базовый гардероб , у тебя с этим проблем не будет никаких.

А еще не забывай гладить рубашку. Ты же не хочешь выглядеть так, как будто тебя корова дорогой к работе слизала?



Не стоит два дня подряд появляться в одной и той же рубашке / Фото Unsplash

Избегай случайной одежды

Офисный стиль можно запросто сформировать с помощью хорошей базы в твоем шкафу. Но это не значит что нужно все и вся миксовать. Вещи должны сочетаться между собой и формировать совершенный ансамбль. Согласись, что удивительно будет надеть классические брюки, рубашку и жилетку без пиджака. Ты будешь напоминать официанта, но никак не топового менеджера.

Рванные джинсы

Джинсы могут стать основой образа в стиле смарт-кэжуал . Они удобны, за ними легко ухаживать. Да и не нужно каждый день по пол часа потеть над ними, пытаясь сделать идеальные стрелки. Но в таком случае твои джинсы должны быть классического кроя, без всяких перфораций и дыр.



Отдай предпочтение классическим джинсам без дыр и перфораций / Фото Unsplash

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Спортивная одежда

Каким бы гибким ни был дресс-код в твоей компании, не стоит превращать офис в фитнес-центр. Ты, конечно же, можешь быть настоящим фанатом тренажерных залов, но все же стоит спортивную одежду оставлять для занятий спортом. Единственным исключением могут быть кроссовки. И то при условии, что речь идет о классической модели, которая будет сочетаться с твоей одеждой.

Шапка

Как бы ты сильно не замерз в уши, шапку или другой головной убор в помещение не стоит носить. Это простое правило уважения.

Аксессуары

С аксессуарами тоже следует быть осторожным. Они должны добавлять определенную изюминку твоему образу, но не привлекать к себе слишком много внимания. Если ты любишь носить всевозможные браслеты, то позаботься, чтобы ты не звякал ними слишком громко. Потому что тогда ты однозначно будешь мешать коллегам, которые не смогут сосредоточиться на работе.



Аксессуары должны дополнять образ, но не привлекать к себе все внимание / Фото Unsplash

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