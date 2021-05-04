Психолог Джим Пфаус убежден, что нет ничего плохого в том, что твоя возлюбленная во время секса называет чужое имя. Чаще всего, кстати, это может быть упоминание о бывшем. Рассказываем, почему не нужно паниковать.

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Упоминание чужого имени – комплимент

По мнению психолога, тебе нужно воспринимать воспоминание чего-то имени как комплимент. Это значит, что ты делаешь все правильно, а твои умения подарили ей столько же удовольствия. Поэтому тебе однозначно удалось сделать ей хорошо. А это уже очень и очень круто!

"Когда вы находитесь в состоянии эйфории, вы вызываете в воображении вещи, которые напоминают вам о других. Все потому, что вы находитесь в состоянии, которое уже переживали", – отметил он.

Например, в твоей возлюбленной был бывший любовник, который заставил ее пережить определенное возбуждение. Эти сексуальные ощущения, качество оргазма и ощущение близости были связаны с этим человеком или его именем. Поэтому, если ты случайно обнаружил именно то "кнопку", которую ранее стимулировал бывший, то в порыве страсти твоя девушка может вслух озвучить его имя. Все просто.



Упоминание чужого имени связано с удовольствием с прошлого / Фото Unsplash

Должны признаться, что Пфаус нас не на шутку успокоил. Ведь ранее упоминание имени бывшего во время секса казалось концом света. А оказалось, что паниковать ни в коем случае не стоит. Упоминание чужого имени – это не обязательно может быть бывший – может только свидетельствовать, что ты приблизился к нужному результату.

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