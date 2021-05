Каким бы скандальным Конор МакГрегор ни был, нам есть чему у него научиться. А облегчить задачу можно с помощью советов, которые боец ​​давал ранее. С их помощью ты можешь стать сильнее!

5 оснований фитнеса Конора МакГрегора

1. Разнообразие – это ключ

Однообразие и скука – злейшие враги фитнеса.

"Люди настолько погрязли в рутине, делая одно и то же снова и снова. Я хочу быть экспертом в различных стилях боя, новые методах тренировок, новых образах мышления", – как-то сказал он.

Помни, что выполнение одного и того же упражнения заставляет твои мышцы привыкать к нему. Поэтому тебе не удастся достичь желаемых результатов.

Как можно разнообразить? Ты можешь добавить фитнес-задачи, поиграть с весом, количеством повторений, хватом веса или просто попробовать новые вещи, которые ты раньше не пробовал.



Добавь своим тренировкам определенного разнообразия / Фото Unsplash

2. Ты должен знать, когда остановиться

Легко зациклиться на том, чтобы делать больше и больше, когда ты видишь результаты. Но это может быстро стать опасным и разрушительным из-за перетренированности и выгорания.

"Я не проиграл Диасу в мастерстве. Я потерял выносливость. Моя самая большая сила – это моя трудовая этика. И моя самая большая слабость – это трудовая этика. Диас я проиграл из-за перетренированности", – отметил он.

Незнание, как остановиться, когда это необходимо, может стать причиной травм. Избыточное количество тренировок может повлиять на качество сна, здоровье, уровень энергии и работоспособность. Поэтому следует прислушаться к своему телу, оставлять время для перерывов между тренировками.

3. Мобильность, мобильность, мобильность

Чтобы хорошо тренироваться, ты должен хорошо двигаться. Поэтому в игру вступают упражнения на растяжку и гибкость. Гибкость и подвижность снижается с возрастом, что увеличивает риск получения травм. Исследования показывают, что наличие растяжки помогает достичь высоких результатов. Поэтому ей нужно уделять немало внимания.



В твоей жизни должно быть много подвижности / Фото Unsplash

4. Используй вес тела

Гиря и тренажеры работают, но использование веса тела для сопротивления может быть ключом к еще больших результатов и прироста. В исследовании, опубликованном в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, говорится, что 45-минутная тренировка с собственным весом увеличивает скорость метаболизма на 45 часов. А также она дает более быстрый прирост за меньшее время.

Любимые упражнения МакГрегора: отжима, замороженные V-сиденья и подтягивание открытым хватом.

5. Не усложняй свой рацион

"Я просто пытаются есть чисто. Я ем мясо хорошего качества, овощи хорошего качества, углеводы хорошего качества", – рассказал он в интервью Men's Journal.

Хорошая и сбалансированная диета имеет важное значение для достижения результатов. Поэтому рекомендуется потреблять около 30% калорий из жиров, 40% из углеводов и 30% из белков, а также избегать нездоровой пищи.



Твой рацион должен быть сбалансированным / Фото Unsplash

Возьми на вооружение советы Конора МакГрегора. С их помощью ты сможешь стать лучшей версией себя вчерашнего!