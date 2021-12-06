Хотя в течение десятилетий PFT считается отличным способом оценить как сердечно-сосудистую систему, так и мышечную выносливость с помощью бега на 3,2 километра и раундов отжиманий и приседаний, он несколько устарел. Уже с 2022 года ему на смену придет обновленный тест, о котором мы уже рассказывали.
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Поэтому в своем последнем видео, снятом во время визита в лагерь Withycombe в Портленде, штат Орегон, Симмондс пытается пройти недавно разработанный тест. Он создан для более точного измерения силы верхней части тела и общей физической подготовки, необходимых для сегодняшних солдат.
В него входят:
- Становая тяга с 3 повторениями
- Бросание медбола стоя
- Отжимание с вытягиванием рук
- Спринт, перетяжка, переноска дрели
- Подтачивание ног или планка
- 3,2 километра забега
Смотри на видео, как Ник Симмондс справляется с фитнес-тестом:
Симмондс, как настоящий чемпион, добивается успеха в сочетании кардио, силовых и упражнений на выносливость. И хотя этот тест он называет "адской тренировкой", мы прекрасно видим задор в его глазах.
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Наш герой справляется с задачей не так уж хорошо, по крайней мере в ряде дисциплин, но наслаждается их разнообразием и обещает попробовать снова. Все для того, чтобы достичь идеального результата в следующем году. Ну что ж, держим кулачки и будем ждать его новое видео!