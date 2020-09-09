Держи тело в форме: 5 упражнений для тех, у кого нет времени ходить в спортзал
В современных реалиях поход в спортзал больше напоминает квест. Неудивительно, что все больше людей отдают предпочтение занятиям спортом в домашних условиях. Мы расскажем тебе о 5 самых распространенных упражнений, которые позволят держать твоё тело в форме и положительно повлияют на твой внешний вид.
Для занятий спортом дома не нужен громоздкий инвентарь и много времени. Главное – самодисциплина и желание совершенствоваться. На Men 24 расскажем тебе о 5 упражнениях, которые позволят тебе прокачать свое тело в домашних условиях.
Возьми на вооружение
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Планка
Она позволяет укрепить мышечные ткани ягодиц, а также косые, прямые и поперечные мышцы живота.
- В чем же эффективность планки? Все очень просто: во время исполнения активно работают все мышцы, которые мы перечислили выше. И все это за небольшой промежуток времени. Хотя, мы слышали и о тех, кто стоит в планке десятки минут.
Фитнес-тренеры рекомендуют не зацикливаться на классической планке. Со временем следует переходить к более сложным комбинациям. Если ты суперкрутой – делай диагональную планку: опирайся только на одну руку и одну ногу по диагонали. Тебе такое под силу?
Планка прокачивает мышцы ягодиц, а также косые и поперечные мышцы живота / Фото adobestock
Приседания
Если так сложилось, что ты целыми днями вынужден сидеть за компьютером, то приседания – идеальное упражнение для тебя. Оно позволяет активировать именно те части тела, которые долго находятся в состоянии бездействия.
- Приседания дает возможность держать в форме ноги, ягодицы, позвоночник и даже живот. Но желаемый результат появится только при условии правильного выполнения этого упражнения.
Приседания позволяет держать в форме ноги, ягодицы, позвоночник и даже живот / Фото istock
Приседания с упором на стену
Также несколько минут в день можно посвятить приседанию с упором на стену. Тренеры рекомендуют использовать утяжелители, чтобы усилить эффект этого упражнения, к примеру, гантели.
- Приседания с упором на стену отлично тренирует мышцы кора, а также ноги.
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Отжимания с упором на кресло
Если обычные отжимания от пола слишком сложные для тебя – попробуй делать отжимания с упором рук на кресло или стол.
- Этот тип упражнения позволяет прокачать руки и плечи. А также даст возможность снять напряжение с мышц спины, что особенно актуально для офисных работников.
Со временем можно менять упор с рук на ноги / Фото istock
Выпады в сторону
Это простое упражнение дает возможность укрепить мышцы ног, кора, бедер, а также икр.
Не зацикливайся на обычных выпадах: делай глубже, бери в руки утяжелители, увеличивай их количество, а также чередуй с приседаниями.
- Вариант упражнения: 10 приседаний плие, 10 выпадов, 10 классических приседаний, 10 выпадов и 10 приседаний (ноги вместе).
Делай выпады и комбинирует их с другими упражнениями / Фото istock
Мы не заставляем тебя уделять этим упражнениям много времени. Достаточно 5 – 10 минут, чтобы держать свое тело в тонусе. Также регулярное занятие физическими упражнениями в домашних условиях позволяет снизить риски, связанные с сидячим образом жизни. Не ленись и становись лучше версии себя вчерашнего!