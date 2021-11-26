Просить о личном пространстве в отношениях – не значит, что они скоро закончатся. Просто тебе или твоей партнерше нужно время, чтобы разобраться в себе. Да и вообще, такие короткие паузы только положительно повлияют на вас обоих, и вот почему...

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1. Ты раскрываешь свою индивидуальность

Сохранение отношений может заставить тебя забыть свою индивидуальность. Все это потому, что ты тесно связан со своей партнершей. Но когда ты просишь о личном пространстве, ты позволяешь себе снова отыскаться. Ты можешь проводить время, делая вещи, которые дарят тебе ощущение счастья.

А ведь мы прекрасно понимаем, что счастливый партнер = счастливые отношения.



Находи время, которое будет вдохновлять тебя на творчество / Фото Alice Dietrich

2. Просить о личном пространстве нужно уметь

Мы призываем тебя уходить от конструкций, которые могут означать, что ты устал от отношений. Мол, тебе нужно немного отвлечься и побыть одному. Твоя задача – спокойно объяснить возлюбленной, зачем тебе нужно пространство.

Если у тебя есть какое-то хобби, то расскажи, почему тебе очень хочется посвящать ему хоть немного свободного времени. Это, к слову, может вдохновить и ее вернуться к занятию, которое она давно забросила.

3. Быть отдельно нормально

Попробуй наслаждаться возможностью провести время с самим собой. Не стоит зацикливаться на ощущениях, будто ваши отношения закончились. Вместо этого лучше прислушиваться к своим пожеланиям. Просто удели себе время и не кори себя за это.

Личное пространство заряжает тебя эмоциями, которыми ты захочешь делиться со своей возлюбленной. А это, к слову, поможет избавиться от рутины, которая могла захватить вас.

4. Как реагировать на желание иметь личное пространство

Начнем с того, что ты должен наконец-то понять, что она не принадлежит тебе, а ты – ей. А это значит, что вы не имеете права запрещать друг другу наслаждаться жизнью. Если она попросила о личном пространстве, то твоя задача – сделать все возможное для того, чтобы она не чувствовала себя виноватой.

Помни, что каждому нужен отдых. И от отношений, в том числе. В противном случае есть очень высокие шансы, что романтика и уют между вами выветрятся.

5. Проведите отпуск отдельно

Это очень радикальный, но очень действенный способ. Особенно он актуален для тех пар, у которых есть разные взгляды на отдых. Например, она ужасно хочет изучать новые города, а ты – отдыхать на пляже. Зачем делать так, чтобы каждый из вас чувствовал себя не слишком комфортно? Может, пора разрешить ей полететь со своими подругами?

Это тоже вариант личного пространства. А еще это свидетельствует о твоем максимальном доверии к ней. Поверь, она это высоко оценит.



Вам иногда полезно проводить отпуск по отдельности / Фото Robson Hatsukami Morgan

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