Уязвимость – такая же человеческая черта, как и сексуальное желание. Поэтому не стоит удивляться, что время от времени каждого мужчины догоняют страхи во время секса. К твоему вниманию 5 распространенных мужских страхов, которые появляются до, во время и после секса.

Источник: 24 канал

Ты можешь быть целиком и полностью уверенным в себе и своих возможностях. Но рано или поздно наступит момент, когда вся твоя уверенность разобьется об страх, который может внезапно возникнуть, например, в спальне. Попробуем разобрать 5 самых распространенных мужских страхов во время секса!

Это интересно 77 и кошка: секс-позы, которые однозначно надо попробовать каждой паре

1. Смогу ли я удовлетворить ее?

Это самый распространенный страх, который появляется в жизни большинства мужчин. Причем делает он это как раз перед сексом. Вот планируешь ты первое интимное свидание. Разобрался наконец с интимной стрижкой , а тут хоп и в голове всплывает мысль: "Достаточно я крутой в постели?". И все. Ты сразу же начинаешь заниматься самокопанием, пытаясь убедить себя, что в сексе ты давно уже съел собаку.

Запомни раз и навсегда, что подобные мысли появляются у женщин. Поэтому, возможно, не стоит зацикливаться на этом. Лучше попробуй получать и дарить удовольствие.



Попробуй сосредоточиться на самом процессе, а не на его результате / Фото Unsplash

2. Достаточно ли у меня большой пенис?

Ну что же, мы продолжаем проходиться по параду страхов, связанных с сексом. Размер полового члена – еще одна вещь, которая почему-то мужчинами считается особенно важной во время секса. Но практика свидетельствует об обратном. Тебе нужно проявить умение в спальне, а не кичиться тем, чем тебя наградила (или нет) природа.

К сожалению, длина пениса не коррелирует с удовольствием, которое получит партнерша во время секса. Бывают ситуации, когда интимная встреча прерывается на том, что потрясающие размеры полового члена заставляют страдать, а не кайфовать. Поэтому не зацикливайся на этом.

3. Достаточно ли долго продлится эрекция

Здесь мы снова возвращаемся к условным величинам. Ведь то, что для кого-то будет "долго", для другого – "очень коротко". Конечно же, не хотелось бы, чтобы твой пенис подводил тебя в самый неподходящий момент. Поэтому для этого следует избегать стрессов и переживаний. Они могут помешать получению удовольствия в течение длительного промежутка времени.

Не забывай, что твой страх, в результате которого может исчезнуть эрекция, повлияет также и на партнершу. Ей будет казаться, что в ней что-то не так, если она тебя не возбуждает. Поэтому попробуй сразу же объяснить ей, что ты слишком переживаешь или просто устал. Не стоит избегать этого разговора, чтобы со временем вы могли улучшить вашу интимную жизнь.



Стресс и переживания могут стать причиной проблем с эрекцией / Фото Unsplash

Стоит попробовать Прогоняем бессонницу в спальне: 5 секс-поз, которые укрепят ваш сон ночью

4. А что если я назову чужое имя?

К сожалению, такое случается. И со многими мужчинами. Случается это потому, что на волне драйва ты невольно можешь вспомнить момент, который даровал тебе подобное удовольствие. Неудивительно, что в порыве страсти ты воскликнешь имя, например, своей бывшей.

Спастись можно просто. Для этого нужно смотреть в глаза партнерше. Именно тесный зрительный контакт позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с произнесением имени бывшей. Но это не точно, поэтому следи за языком.

5. Что делать после секса?

Еще один распространенный страх касается завершения интимного свидания. Большинство мужчин не знают, как правильно себя вести, чтобы не обидеть партнершу. Поэтому здесь нужно четко понимать, какие у вас отношения.

Если это одноразовый секс, то не стоит пытаться ее сразу же выгнать из собственного дома. Но стоит дать ему понять, что ты будешь ночевать сам. Если же предложил ей остаться на ночь, то, пожалуйста, позволь ей переночевать вместе с тобой в постели, а не веди себя как редкий мудак, постелив ей на диване. В парах все гораздо проще. И если ты заснешь после секса, то не стоит переживать. Теперь она будет иметь несколько часов, чтобы "порубиться" в Counter-Strike.



Заснуть после секса – вполне нормально, если ты переживаешь / Фото Unsplash

Читай также 6 самых опасных мест для секса в твоем доме