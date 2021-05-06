Пора вставать с любимого дивана и работать над своим телом. А с помощью этих советов ты сможешь не только избавиться от лишних килограммов, но и достичь желаемых результатов за сравнительно короткий промежуток времени.

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1. Поддерживай подход всего тела

Тренировки всего тела не только улучшат твоё состояние в функциональном плане, но и будут использовать и сжигать гораздо больше калорий. Поэтому постарайся выбирать упражнения, которые будут привлекать как можно больше групп мышц. Такой подход значительно улучшит результат твоих тренировок – как с точки зрения производительности, так и с точки зрения эстетики.



Выполняй тренировки, которые привлекают большинство групп мышц / Фото Unsplash

2. Никаких отговорок

Отдавай предпочтение стимулу на силовую выносливость, переходя от умеренной к высокой нагрузке. Также не забывай увеличивать количество повторений и подходов. Не нужно жалеть себя и сразу же останавливаться, как только чувствуешь усталость. А еще тренеры рекомендуют добавить тренировки смешанной формы с использованием кардиотренажеров, упражнений с нагрузкой и динамических движений. Это позволит тебе наращивать мышечную массу, одновременно добавляя силовую работу в свои тренировки.

3. Продолжай делать кардио

Эти занятия могут быть менее интенсивными. Просто убедитесь, что ты добавляешь движения с собственным весом, а также традиционные формы кардио. Эти занятия – отличный инструмент для увеличения производительности без чрезмерной нагрузки на тело. Также они помогают увеличить скорость восстановления между тренировками с отягощениями.



Кардиотренировки повышают твою производительность и выносливость / Фото Unsplash

4. Отличное питание = отличный результат

Заправляй свое тело полноценным питанием. Убедись, что ты достаточно ешь, чтобы выполнять тренировки. Не нужно загонять себя в огромный дефицит калорий. Постоянная усталость во время тренировок может стать причиной того, что ты просто перестанешь ходить в зал. Также не забывай о достаточном количестве белков, жиров и углеводов, а также воды.

3 способа питаться во время похудения

1. Пей много воды

Вода имеет важнейшее значение для правильного функционирования примерно 15 триллионов клеток человеческого тела. Незначительное количество алкоголя также является эффективной стратегией для увеличения чувства насыщения и предотвращения переедания. Главное помнить, что алкоголь содержит много калорий.

2. Откажись от обработанных продуктов

Позаботься о том, чтобы в твоем рационе было достаточно свежих овощей, а также фруктов. Не забывай о крупах, а также бобовых. Не меньшего внимания нужно уделить источникам белка. Выбери себе мясо или морепродукты, которые будут не только вкусными, но и будут позволять пополнять количество необходимых организму веществ.

3. Следи за порцией

Самое простое правило: разделы свою тарелку на 3 равные части. Наполни одну треть постным белком, еще одну треть – яркими овощами, а последнюю треть – медленными углеводами.



Твой рацион должен быть сбалансированным / Фото Unsplash

5. Не забывай об отдыхе

Полноценный и здоровый отдых – неотъемлемая составляющая тренировок. Твоё тело должно успевать восстанавливаться после нагрузок. Это касается также и мышц. Поэтому позаботься о здоровом сне в течение 7 – 9 часов. Также не следует забывать о том, что у тебя в течение недели должны быть хотя бы несколько дней, которые ты не проводишь в спортзале.

Конечно же, мы не можем гарантировать тебе моментальный успех. Но если ты начнешь немедленно, то очень скоро увидишь изменения, которые будут радовать тебя и вдохновлять продолжать в том же духе. Мы верим в тебя!