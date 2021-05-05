Понятное дело, что тебе нужно регулярно тренироваться и придерживаться определенного графика. Это позволит прогрессировать, а также получить желаемые результаты. Но стоит также понимать, что перетренированность – злейший враг результатов. Поэтому следует посвящать достаточно внимания отдыху.

Примечательно Как не отставать от графика тренировок: 5 полезных советов для новичков

Если ты действительно хочешь добиться значительных результатов, тебе нужно предусмотреть дни отдыха в своих тренировках. Почему? Если позволить твоему телу, уму и мышцам восстановиться, это не только гарантирует достижение физических целей, но и укрепит здоровье. Есть еще ряд других преимуществ отдыха между тренировками, которые следует учесть.



Отсутствие отдыха между тренировками может помешать твоему прогрессу / Фото Unsplash

Отдых и активное восстановление

День отдыха – не то же самое, что активный день восстановления (когда ты можешь выполнять йогу или выбраться на пробежку). День отдыха подразумевает день, когда ты не выполняешь никаких упражнений. Но это не значит, что тебе нужно целый день сидеть перед телевизором, просматривая сериалы. Зато день отдыха может включать определенную подвижность. Например, сходить в магазин или убрать в своей комнате.

Зато смысл дня восстановления заключается в выполнении легких физических активностей, направленных на восстановление. Это может быть поездка на велосипеде, прогулка или занятия йогой.

Какие преимущества выходных дней?

1. Снижение умственной нагрузки

Это полезно не только для твоего тела, но и для твоего ума. Отдых позволяет расслабиться и поддерживать здоровое отношение к упражнениям. Чтобы у тебя не возникало мыслей, что поход в спортзал – своеобразное наказание или рутина, с которой ты борешься чуть ли не ежедневно. Отдых также может увеличить приток крови и кислорода к мозгу, что повысит ясность ума.

2. Предотвращает появление травм

Во время выполнения упражнений в мышечных волокнах образуются небольшие надрывы. Поэтому мышцы нужно восстанавливать, если ты хочешь, чтобы они сохраняли свою эластичность и силу. Если ты не отдыхаешь, твои мышцы не успевают восстановить поврежденные ткани. Это, в свою очередь, повышает риск боли и травм.

3. Отдых поможет оставаться последовательным

Тренировки могут быстро надоесть и вызывать эмоциональное, физическое и умственное истощение. Поэтому важно иметь дни отдыха, чтобы ты не ненавидел свои тренировки. Это позволит перезагрузиться.



Отдых позволяет поврежденным мышцам восстановиться / Фото Unsplash

Попробуй также Как стать сильнее с помощью йоги: 3 лучшие упражнения

Сколько у тебя должно быть выходных?

Количество дней зависит от твоего уровня физической подготовки и количества тренировок в неделю. Эксперты рекомендуют отдыхать после тренировки всего тела, высокоинтенсивных тренировок или после длительных тренировок на выносливость, требующих высокой умственной и физической работоспособности, например, марафона.

Также рекомендуют чередовать определенные группы мышц после интенсивных занятий с отягощениями. Например, если ты выполнял упражнения для рук, то ты должен дать мышцам рук отдохнуть от 24 до 48 часов, сосредоточившись в это время на других мышцах.

Для большинства людей эмпирическое правило состоит в том, чтобы давать себе 1 – 2 выходных дня в неделю. Или 1 – 2 дня активных восстановлений, оставляя выходные после сложных тренировок.

Как можно отдохнуть после тренировок?

Крепкий и здоровый сон

Медитация и йога;

Здоровое питание;

Массаж;

Растяжка;

Прогулка на свежем воздухе.



Поход в сауну или массаж могут помочь отдохнуть / Фото Unsplash

Отдых – важная составляющая регулярных тренировок. Поэтому постарайся сделать все возможное для того, чтобы твои мышцы имели возможность восстановиться и были готовы к новым испытаниям, которые их ожидают.