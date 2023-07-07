Мышцы работают, строятся и питаются с помощью физических упражнений и здоровой сбалансированной диеты (потребляя достаточное количество белка и необходимых питательных веществ). Поэтому несоблюдение плана может оказать негативное влияние на твои результаты. Либо мешая тебе знать правильные шаги, либо тратя твое время на вещи, которые на самом деле не складываются.

Стоит внимания Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца

Существует также проблема потери мышечной массы с возрастом, вера в то, что кардио убивает достижения или что отказ от протеиновых добавок может привести к тому, что ты остановишься на достигнутом или не сможешь увеличить массу тела.

Но среди всех этих разговоров есть вещи, просто не соответствующие действительности. И мы по ним пройдемся, пытаясь разрушить всераспространенные мифы.

1. Ты теряешь мышцы с возрастом

Существуют исследования, утверждающие, что с возрастом ты теряешь мышечную массу, поэтому вот тебе немного фактов и немного мифов.

Гарвардский институт здоровья утверждает, что "в среднем взрослые, не занимающиеся силовыми тренировками регулярно, могут терять от 4 до 6 фунтов мышц за десятилетие".

Ключевым моментом здесь есть силовые тренировки. Если ты не будешь их делать, то, конечно, с возрастом потеряешь массу. Но этого можно предотвратить, если оставаться активным и добавить силовые тренировки в свой еженедельный распорядок.

И дело не только в том, чтобы поддерживать тело стройным, но и в том, чтобы предотвратить потерю силы и выносливости, а также помочь предотвратить несчастные случаи и травмы.



Важно продолжать тренироваться на протяжении жизни / Фото senivpetro

2. Кардио заставляет тебя терять мышцы

Существует расхожее мнение, что если ты хочешь сохранить мышцы и продолжать набирать вес, тебе следует отказаться от кардиотренировок, поскольку они якобы приводят к потере массы.

По мнению Future Fir, это мнение ошибочно, поскольку кардио может помочь новичкам развить силу, мышцы и выносливость. Исследование, опубликованное в журнале Exercise & Sports Science Reviews в 2014 году, показало, что аэробные упражнения помогают увеличить "гипертрофию скелетных мышц благодаря изменению белкового обмена".

Не рекомендуется делать много кардио, если ты желаешь сосредоточиться на увеличении мышечной массы. Но не потому, что это их разрушает, а потому что кардио может привести к чрезмерной усталости и снижению эффективности силовых тренировок. Лучше делать кардиотренировки продолжительностью не более 30 минут. А если они слишком интенсивны, оставь их до тренировки с отягощениями.

3. Мышцы могут превратиться в жир

Еще одно распространенное мнение состоит в том, что ты можешь превратить жир в мышцы, и что мышцы могут превратиться в жир, если ты дашь им поработать.

Shape указывает на то, что это неправильно, поскольку мышцы и жир – это две разные ткани. Они, безусловно, не обладают способностью превращаться друг в друга. Происходящее так это то, что эти ткани могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от таких вещей, как твоя диета или уровень активности.



Мышечная ткань и жировая – разные / Фото master1305

4. Без добавок не будет успехов

Эксперты утверждают, что диета отвечает за 70% результатов, которые ты получаешь: то ли потеря веса, то ли набор мышечной массы. Всегда лучше получать питательные вещества из натуральных продуктов.

Добавки могут помочь с набором массы и особенно рекомендуются тем, кто не может получить нужное количество белка с едой. Но если ты их не принимаешь, это не значит, что ты потеряешь мышцы или не сможешь набрать объемную массу.

5. Нужно еще большее значение для результатов

Правда, физические упражнения должны быть прогрессивными и развиваться, чтобы твои тренировки соответствовали твоему уровню выносливости и состояния. Но это тоже правда, что человеческий организм имеет предел, и что существует точка, в которой он больше не сможет прибавлять вес.

Читай также Диета или тренировка: что принесет больше пользы во время похудения

Что делать в этих случаях? Мы рекомендуем играть с темпом, а также повторениями, интенсивностью и типами упражнений, которые ты делаешь. Сосредоточься на разнообразии, чтобы твое тело не привыкло к одному и тому же и не перестало набирать вес.