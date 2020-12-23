Блестящие волосы, глаза и губы – хороший знак. Но когда дело касается твоего лица, то действительно следует избегать этого. Через жирную кожу у тебя постоянно блестит лицо, а также могут возникать прыщи. Но мы на Men 24 знаем, что нужно делать мужчинам с жирной кожей. Возьми на вооружение!

Если тебе "повезло" стать обладателем жирной кожи, нужно ответственно относиться к ее уходу. К твоему вниманию 6 советов для мужчин с жирной кожей лица, которым с тобой охотно делится Men 24 !

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Почему у тебя жирная кожа?

Состояние твоей кожи определяется генами, но также и тем, как ты с ней справляешься. Жир возникает из-за избытка кожного сала. Оно защищает кожу от высыхания. Но когда производится слишком много, то есть вероятность появления проблем с кожей лица.

Интересный момент. Поскольку тестостерон увеличивает выработку кожного сала, мужчины чаще имеют жирную кожу, чем женщины. Также у нас большие поры, в которых часто скапливается грязь и лишний жир. Поэтому нужно правильно ухаживать за кожей лица.



У мужчин жирная кожа из-за высокого уровня тестостерона / Фото istock

Мы поделимся с тобой несколькими советами, которые помогут обуздать избыток кожного жира.

1. Используй средство для умывания

Жирная кожа требует внимания. Просто время от времени умываться водой недостаточно, чтобы лицо оставалось чистым. Поэтому используй средство для умывания. Утром и вечером следует тщательно умываться. Если ты не увидишь никаких улучшений после ежедневного умывания в течение нескольких недель, можешь обратиться к дерматологу.

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2. Избегай средств с жирной основой

Замечательно, что ты используешь дневной крем. Но это вполне может быть причиной появления жирной кожи. Увлажняющие кремы и другие средства на масляной основе только ухудшат ситуацию, если у тебя жирная кожа. Избегай средства, в составе которых есть ланолин или парафин. Вместо этого используй крем, специально предназначенный для жирной кожи.



Избегай средств для ухода на жирной основе / Фото adobestock

3. Мед

Мед – одно из лучших средств борьбы с избытком жира. Антибактериальный и антисептический эффект меда помогает коже избавиться от прыщей. Он также действует как природный увлажнитель. Поэтому эксперты рекомендуют нанести мед на кожу так, как будто это маска. Смой его теплой водой, когда он высохнет. Твоя кожа будет сияющей, а также избавится от лишнего жира.

4. Алоэ Вера

Еще одно замечательное средство, которое может предложить тебе природа. Не зря же его используют во многих косметических средствах. Благодаря противовоспалительному действию Алоэ Вера успокаивает кожу лица. Эксперты рекомендуют нанести гель Алоэ Вера на лицо перед сном. Утром ты проснешься с кожей, как у младенца. Главное – не переусердствовать, чтобы твоя любимая утром не испугалась незнакомца, который проснулся рядом с ней в постели.



Гель Алоэ Веры успокаивает кожу и снимает раздражение / Фото istock

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5. Лимон

Антибактериальные свойства лимона помогают предотвратить появление прыщей. Кроме того, лимонная кислота и других цитрусовых поглощает жир и сужает поры. Нанеси сок лимона на лицо, а затем смой теплой водой. Будь осторожен, чтобы он не попал в глаза. А также не повторяй эту процедуру чаще 1 раза в неделю.

6. Следи за своим питанием

Да, питание влияет на твою кожу. Дело не в том, что прыщи появляются через определенные продукты. Просто некоторые продукты помогают прыщам получать достаточно питательных веществ. Также есть продукты, которые делают кожу жирной.

Поэтому эксперты рекомендуют употреблять необработанные продукты. Также обрати внимание на мясо и молочку. Они не только содержат много жира, но и гормоны, которые не приносят пользы твоей коже. Зато достаточное количество витаминов и минералов поможет твоей коже восстановиться.



Твой рацион тоже влияет на состояние кожи лица / Фото unsplash

Воспользуйся нашими советами, чтобы кожа твоего лица выглядела всегда сияющей и свежей. Тем более, что ухоженный мужчина имеет больше шансов на успех среди дам!