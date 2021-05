Тщательное изучение рынка алкоголя дает нам понимание, что международные конкурсы, цель которых определить лучших, происходят еженедельно. Поэтому международные эксперты регулярно собираются, чтобы оценить вкус, дизайн и особенность каждого продукта. Регулярно появляются новые списки победителей, среди которых часто можно увидеть бренд Nemiroff . На этот раз мы попробуем разобраться, чем же отличаются различные конкурсы, а также узнаем, существует ли идеальный алкогольный напиток.

Как на результаты влияет география

Географическая составляющая также может быть важным фактором. Например, на IWSC (International Wine & Spirits Competition) "судьи прилетают со всего мира", поэтому критерии оценки могут иметь большую субъективность. В то же время они актуальны для мировой аудитории, а не только определенного рынка сбыта.

IWSC и ADI (American Distilling Institute) выбирают своих судей из представителей индустрии, розничной торговли и СМИ. У Адама Леви, основателя Международных конкурсов напитков, которые ежегодно проводятся в Нью-Йорке, Берлине, Мельбурне и Азии, с другой стороны, очень узкие критерии отбора судей для New York International Spirits Competition (NYISC): "все наши судьи – закупщики продукции и оценивают спиртное по его категории и фактической цене". Он отмечает, что "большинство наших судей судят в других конкурсах".



На международные конкурсы со всего мира слетаются не только судьи, но и бренды / Фото Nemiroff

Цена влияет на результат?

Есть и ряд других факторов, которые также влияют на результаты конкурсов. Один из важнейших – цена. NYISC, например, учитывает цену спиртных напитков при оценке, отмечая, что "водка за 70 долларов, которая получила серебряную медаль, могла бы быть золотым медалистом, если бы ее цена составляла 50 долларов".

Интересно, что ни IWSC, ни ADI не учитывают цену при оценке спиртных напитков. Когда IWSC или ADI определяют лучших, то это действительно должны быть лучшие напитки с точки зрения вкуса и подачи (прости за тавтологию). Даже если цены непомерно высоки для всех, найдутся несколько покупателей, которые смогут сполна оценить напиток, что получил награду от экспертов.

Оценка – испытание для рецепторов

Директор по информации о спиртных напитках ADI, Эрик Зандона добавил, что есть такая штука как "усталость неба". Это может влиять на оценку напитков и разницу в результатах. Например, на соревнованиях ADI судьи дегустируют не более 50 образцов продукции в день. Зато на других конкурсах это число может быть вдвое, а то и втрое больше.

Организация конкурса – бизнес

Никто не будет просто так устраивать международный конкурс. Понятное дело, что организации, которые этим занимаются, тоже получают определенную прибыль. Она состоит из взносов, которые делают участники. Поэтому чем больше этих участников, тем большую прибыль получает организатор.

Леви обращает внимание, что наличие большого количества категорий в конкурсе может увеличить количество медалистов. Это может быть выгодно для "конкурсов, связанных с публикациями в СМИ, поскольку позволяет продавать им больше рекламы". В то же время он отмечает, что NYISC не продает рекламу.

В прошлом году в этом же конкурсе линейка вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection получила "золото". Водка The Burning Pear получила звание Вкусовой водки года (Flavored Vodka of the Year).



Звание Вкусовой водки года получила водка The Burning Pear от Nemiroff / Фото Nemiroff

Зандона заметил, что попадание в узкую специальную категорию повышает вероятность того, что "производитель сможет лучше выступить в конкурсе". Поэтому, если организатор хочет привлечь больше заявок, наличие большого количества категорий – преимущество.

Международные соревнования напитков не похожи на Олимпийские игры

Также следует понимать, что существуют определенные критерии вручения медалей. Международные соревнования производителей алкогольных напитков совсем не похожи на Олимпийские игры, где золотая медаль достается только одному лучшему спортсмену.

На конкурсах выдают несколько медалей на одном уровне, если напитки одинаково высокого качества и высоко оценены по всем критериям. Понятное дело, что их точное количество не любят раскрывать, чтобы не портить впечатление о соревнованиях.

Например, на ежегодном судействе IWSC менее 10% участников получают золотую медаль. Аналогичным образом, на конкурсе ADI 2020 лишь 11% участников получили "золото".

Критерии оценки спиртных напитков

Во многих конкурсах крепкие напитки, как правило, оценивают с помощью 4-ступенчатой матрицы: цвет, аромат, вкус и послевкусие. Зандона считает, что такая средняя сводная оценка имеет тенденцию к снижению общей оценки, ведь судьи с меньшей вероятностью поставят идеальную оценку сразу по нескольким критериям.

Однако, бывают исключения – например, на Pr%f Awards в Лас-Вегасе вкусовая водка Nemiroff Bold Orange получила общую оценку по всем критериям 100 баллов – то есть судьи поставили высшую награду по каждому из критериев оценки, за что этот продукт получил награду Century Award (Продукт века).



Общую оценку 100 баллов по всем критериям получила Nemiroff Bold Orange на Pr%f Awards / Фото Proof Awards

Региональные против международных: какие действенные?

Джоэл Харрисон, который много лет был судьей и председателем комиссии IWSC, отмечает, что все зависит от типа напитка. Например, виски сейчас изготавливаются по всему миру, поэтому в конкурсе участвуют бренды из разных стран, а также эксперты из Тайваня, Японии, Ирландии, Америки, Шотландии и так далее.

Например, ADI специализируется на американских спиртных напитках, хотя и привлекает участников со всего мира. Крупные международные бренды, представленные во многих странах мира могут участвовать как в региональных, так и международных конкурсах, поскольку их продукцию могут найти покупатели почти в каждой стране. Так, Nemiroff продается в более 80 странах мира, с каждым годом уверенно расширяя свою географию.



Продукция Nemiroff продается в более 80 странах мира, расширяя свою географию / Фото Nemiroff

Зандона считает, что актуальными, особенно для небольших крафтовых производителей, есть все же местные и общегосударственные конкурсы. С их помощью "можно привлечь внимание к качественным спиртным напиткам в регионе, где бренды имеют наибольшую дистрибуцию". Поскольку многие производители получают половину своих доходов из своих сувенирных магазинов и дегустационных залов, продвижение местных брендов способствует их долгосрочному росту.

То лучший крепкий напиток таки существует?

К сожалению, не существует такого понятия как один лучший алкогольный напиток в мире. То же касается водки, рома, виски или других спиртных напитков. Соревнования действительно необходимы для того, чтобы выделить несколько лучших среди огромного количества брендов и видов продукции, а также обратить внимание на тренды и особенности, которые важны как для производителя, так и для конечного потребителя.

Выбирая напиток, отмеченный международными экспертами, пользователь получает гарантию того, что сможет насладиться качественным и вкусным алкоголем.