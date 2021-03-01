Влияет ли на твою сексуальную жизнь работа из дома? Подозреваем, что ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Но если у тебя закрались некоторые сомнения, в Men 24 есть ответ исследователей, которые опросили тех, кто сейчас работает из дома.

Чтобы подробнее изучить связь между сексом и домашним офисом, сайт TheDozyOwl опросил 3866 человек. Их интересовало, работают ли они из дома. И если работают, то повлиял ли домашний офис на качество их интимной жизни.

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Спойлер: если ты не работаешь из дома, то никакого ухудшения сексуальной жизни не будет. Чего не скажешь о тех, кто перешел на домашний офис. К слову, опрос также позволил составить своеобразный рейтинг тех, кто больше всего доволен своей интимной жизнью в условиях пандемии.

Кто больше всего удовлетворен сексуальной жизнью?

Строители и другие специалисты, связанные с этой сферой, заявили, что у них все в порядке. В ходе опроса 71% строителей заметил, что не столкнулся с ухудшением интимной жизни. Это самый высокий процент среди всех опрошенных профессиональных групп. В этой категории только 13% опрошенных работали из дома.



Больше всего интимной жизнью довольны строители / Фото Unsplash

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Маркетинговые и рекламные профессии тоже держатся на плаву: 64% респондентов, работающих в этой сфере, говорят, что довольны своей сексуальной жизнью. Интересно, что почти половина этих профессионалов (47%) выполняют работу на дому. Это единственный сектор в пятерке лучших, на который работа из дома не имела негативного влияния.

На третьем месте профессионалы в сфере недвижимости. Из них 61% утверждает, что все еще доволен своей сексуальной жизнью. Отметим, что только 13% агентов по недвижимости работают из дома.

На другом конце шкалы те, кто работает в области обслуживания клиентов. Они больше всего недовольны своей сексуальной жизнью. Лишь 13% из них заявили, что считают свою интимную жизнь удовлетворительной. Интересно, что именно в этой области на домашнюю работу перешли 63%.



Работа из дома может негативно повлиять на твою сексуальную жизнь / Фото Unsplash

Этот опрос показал, что таки существует связь между работой дома и сексуальной жизнью. Поэтому мы рекомендуем как-то ставить четкую границу, чтобы не остаться без интимной жизни в угоду успешной карьере.