Вместе с экспертами Freeletics удалось собрать пять преимуществ силовых тренировок. Узнай, почему наращивание мышц полезно для твоего здоровья.

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1. Лучшая осанка

В современном обществе мы проводим много времени, сидя за компьютером, что может привести к нарушению осанки и боли в спине. Однако силовые тренировки могут помочь укрепить твой мышечный каркас и улучшить осанку несколькими способами. Тренируя боковые мышцы живота, ты можешь стабилизировать спину и предотвратить боль в спине и другие проблемы с осанкой.

Ты также можешь улучшить свой баланс и координацию с помощью силовых тренировок.



У тебя будет лучшая осанка / Фото master1305

2. Меньший риск получить травму

Вопреки распространенному мнению, что "физические упражнения – это убийство", силовые тренировки на самом деле могут помочь предотвратить травмы, укрепляя мышцы, окружающие твои связки и суставы. Это касается и мышц нижней части спины, которые могут предотвратить возникновение грыжи межпозвонковых дисков и других проблем со спиной.

Кроме того, силовые тренировки помогут улучшить гибкость, что может снизить риск растяжения мышц и других травм во время физической активности.

3. Улучшение работоспособности

Поднятие тяжелых предметов и установка лучших результатов в спорте – это все хорошо, но знаешь ли ты, что силовые тренировки также могут повлиять на твою повседневную жизнь? Много движений, которые выполняются во время силовых тренировок, можно встретить в повседневной деятельности, например, при поднятии тяжелых предметов или переносе продуктов.

Развивая силу и координацию, ты сможешь легче выполнять эти задачи и избежать травм.



Твоя работоспособность значительно улучшится / Фото dorbotdean

4. Здоровая сердечно-сосудистая система

Регулярные физические упражнения могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы или сердца. На самом деле сердце можно тренировать так же, как и любую другую мышцу. Ты можешь сделать его сильнее и таким образом увеличить его помповую способность. Это означает, что при низшем пульсе сердце может перекачивать такое же количество крови.

Это не только обеспечивает более низкий пульс, но и снижает общий риск сердечных заболеваний, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.

5. Увеличение потребления калорий

Силовые тренировки и уменьшение жировых отложений идут бок о бок. Когда ты сосредотачиваешься на наращивании мышц, ты сжигаешь калории не только во время тренировки, но и после нее. Причиной тому является то, что для поддержания мышечной ткани требуется больше энергии, чем для жировой ткани.

Так что чем больше у тебя мышц, тем больше калорий сжигает твой организм в течение дня, даже когда ты не тренируешься!



Ты начнешь эффективнее худеть / Фото Victor Freinas

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Как видишь, силовые тренировки принесут тебе максимум пользы. Не забывай строить тренировочную рутину так, чтобы у тебя было не только кардио, но и таскание "железа".

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.