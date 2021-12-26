Симметрия Вселенной: впечатляющие работы астрофотографа Серхио Виндаса

Можно фотографировать людей, пейзажи и многое другое. Но почему-то фотографии космоса вызывают особый трепет.

И мы сейчас не о зрителях, а о самих фотографах. Вот, например, о Серхио Виндасе. Его работы – действительно что-то!

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Серхио Виндас и его фантастическая симметрия

Серхио Виндас – фотограф родом из Коста-Рики, но сейчас живет в Лиме, ​​столице Перу. Его работы демонстрируют прекрасную симметрию природы – будь то пейзажи или ночное небо.

Пожалуй, именно поэтому его фотографии наполнены спокойствием, таинственностью и загадками.

И – выглядят очень привлекательно для глаз.

И как ему это удается: космические фото с инстаграма Серхио Виндаса

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Млечный Путь и другие галактики: смотрите фото с инстаграма Серхио Виндаса

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.