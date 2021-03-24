AirPods вызывают ровно столько же восторга, сколько возмущения. И пока одни люди носят эти замечательные наушники чуть ли не круглосуточно. Другие раздражаются из-за того, что их не уважают, ведь не снимают AirPods во время разговора. Но как насчет секса. Опрос выявил, что AirPods используют даже в самые жаркие моменты.

Если верить данным опроса , проведенного по заказу компании TickPick, AirPods стали тем гаджетом, с которым не хотят расставаться ни на минуту. Об этом свидетельствует тот факт, что почти каждый 5-й владелец фирменных "яблочных" наушников не снимает их во время секса.

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Исследование взаимосвязи музыки и сексуальных предпочтений пролило свет не только на любимую музыку для занятия сексом. Оно еще и показало, что наушники AirPods имеют все шансы сравняться по успеваемости во время интимных игр с презервативами. Если не обогнать их в ближайшем будущем.

В опросе участвовали 1010 респондентов. 17% из них признались, что носят AirPods даже во время занятия сексом. К сожалению, в опросе не запрашивали, почему же люди не расстаются с этим гаджетом даже в спальне.



17% владельцев Apple AirPods не снимают их во время секса / Фото Unsplash

В TickPick считают, что причина кроется в музыкальных вкусах, которые часто не совпадают.

"Тем, кто по-прежнему заботится о своем партнере, несмотря на музыкальные различия, современные технологии могут пригодиться. 17% владельцев Apple AirPods занимались сексом в наушниках. Беспроводные наушники могут предлагать одновременное наслаждение совершенно разным музыкальным вкусам, хотя это лишь один из сценариев", – рассуждают в компании.

А еще владелец AirPods может отвечать на телефонные звонки во время секса, слушать подкасты или аудиокниги, а также просить советов в Siri. Конечно же, мы это все в шутку здесь написали. Ведь сама мысль о сексе в AirPods вызывает у нас откровенное недоумение.

И хотя выборка сравнительно небольшая и может быть не репрезентативной, сам опрос заставляет нас задуматься. Если ты владелец AirPods, то даже не думай повторять за этими 17% чудаков, которые носят наушники во время секса. Это в меньшей мере можно расценивать как проявление неуважения. Не делай так, друг!