Брэндон и Хадсон Уайт, также известные как Buff Dudes, обратили внимание на жанр супергероев. Они решили воссоздать напряженную последовательность тренировок, выполненную Беном Аффлеком в фильме 2016 года "Бэтмен против Супермена". Смотри на Men 24, чем закончился сумасшедший вызов для бодибилдеров.

Первый этап тренировки содержал как можно больше ударов 9-килограммовой кувалдой по шине трактора до отказа. Казалось бы, что тут такого. Но на этом же челлендж для ребят не закончился.

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"В этом много сил сердечно-сосудистой системы. Мои мышцы на самом деле не устают, но, черт побери, я сильно задыхался", – говорит Хадсон.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

После нее идут подтягивания. Сначала их нужно выполнять только с собственным весом, а затем переходить к версии с отягощением весом в 34 килограмма. Но когда дело доходит до выполнения повторения с 68 килограммами, привязанными к их талии, только Брэндон может приблизиться к тому, чтобы справиться с этим испытанием.

"68 килограммов – это вам не шутки", – добавляет он.

Затем идет пара упражнений с отягощением, которые заставляют работать все тело и сжигать жир. В частности, толкание саней, нагруженных 165 килограммами веса. Цепь не считается. Также ребятам нужно было тянуть шины.

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"Это очень просто, но от этого чертовски хорошо", – говорит Хадсон.

Затем они переходят к жиму 45-килограммовых гантелей до отказа. Хадсон делает 35 повторений, а Брэндон – 40.

Смотри видео, как бодибилдеры выполняли упражнения Бэтмена:

"Это отличная программа, мне нравится, как она разработана", – говорит Хадсон прежде чем признать, что и он, и Брэндон слишком разбиты. Особенно для того, чтобы выполнить последнее упражнение – героическое приседания с весом 346 килограммов.