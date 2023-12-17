Хотя получить пресс с шестью кубиками на животе – не такая уж сложная задача, но дисциплина, которой она требует – диета, тренировка и сон – это в определенной степени выбор образа жизни, который тебе придется сделать, чтобы иметь идеальное тело.

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Как бы мы хотели просто смахнуть палочкой и избавиться от жира в определенных местах. К сожалению, точечное уменьшение веса с помощью упражнений не является научно обоснованной концепцией. Однако регулярные тренировки и физические упражнения могут помочь сжигать калории и способствовать общей потере жира, в том числе уменьшению жира на животе.

Конечно, твоя диета играет немаловажную роль в приведении себя в форму. Но если ты ищешь ответ на вопрос, как снизить жировые отложения на животе, тонизировать живот и сделать его максимально рельефным, то эти пять эффективных упражнений помогут тебе сделать среднюю часть тела более здоровой и подтянутой.

1. Планка

Единственное упражнение, которое заставит твой пресс гореть в течение 30 секунд, – это планка. Планка отлично укрепляет пресс и помогает тонизировать мышцы брюшного пресса. Начни с удержания в течение 30 секунд и увеличивай продолжительность, когда станешь сильнее. Ты также можешь попробовать разные вариации планки, например планку-джек, планку наоборот или даже планку с толчками плечами, чтобы разнообразить ее и активизировать другие части тела.



Выполняй планку, чтобы сжечь лишний жир / Фото freepik

2. Подъемы ног

Направленные на мышцы нижней части живота, подъем ног – самое распространенное упражнение, что выполняется для тонизации живота. Теоретически это обратное упражнение к кранчу, когда ноги поднимаются вверх без подъема верхней части тела. Это помогает создать сопротивление в нижних прямых мышцах живота. Начни лежа на спине. Подними ноги, держа их прямыми. Затем медленно опускай их, не позволяя стопам прикасаться к земле. Сделай три подхода по 10 повторений.

3. Велосипедные скручивания

Велосипедные скручивания – это форма динамического упражнения, которое привлекает весь мышечный каркас, включая прямые мышцы живота и косые мышцы. Ты начинаешь с положения лежа на спине. Затем оторви плечи от земли и поднеси правый локоть к левому колену, одновременно вытянув правую ногу. Старайся коснуться локтем колена. Чередуй стороны, крутя педали, в течение подхода из 10 повторений. Ты можешь сделать три или пять подходов в зависимости от того, новичок ты или нет.

4. Скручивание с оборотом

Скручивания с оборотом отлично подходят для обработки мышц живота и косых мышц. Мало того, они также работают на ягодицы, нижнюю часть спины. Сядь на пол, согнув ноги в коленях и оторвав ступни от пола. Теперь слегка откинься назад, привлекай пресс и покрути туловищем из стороны в сторону, постукивая рукой по земле с каждой стороны. Для продвинутого уровня этого упражнения ты также можешь попытаться выполнить его с гирями или гантелями, чтобы усилить эффект тренировки.



Делай скручивание с оборотом / Фото master1305

5. Кардио

Кардиотренирование, как правило, увеличивают частоту сердечных сокращений и помогают сжигать калории, в том числе и хранящиеся в твоем животе. Выбирай то, что тебе по вкусу – бег, прыжки на скакалке или плавание – все они эффективны не только для общего здоровья, но и потери упрямого жира в области живота.

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Добавь к своей тренировочной рутине эти упражнения или просто выполняй их регулярно, чтобы работать над своим телом. Стань лучшей версией себя вчерашнего, избавившись от лишнего жира на животе.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.