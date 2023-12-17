Хотя получить пресс с шестью кубиками на животе – не такая уж сложная задача, но дисциплина, которой она требует – диета, тренировка и сон – это в определенной степени выбор образа жизни, который тебе придется сделать, чтобы иметь идеальное тело.
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Как бы мы хотели просто смахнуть палочкой и избавиться от жира в определенных местах. К сожалению, точечное уменьшение веса с помощью упражнений не является научно обоснованной концепцией. Однако регулярные тренировки и физические упражнения могут помочь сжигать калории и способствовать общей потере жира, в том числе уменьшению жира на животе.
Конечно, твоя диета играет немаловажную роль в приведении себя в форму. Но если ты ищешь ответ на вопрос, как снизить жировые отложения на животе, тонизировать живот и сделать его максимально рельефным, то эти пять эффективных упражнений помогут тебе сделать среднюю часть тела более здоровой и подтянутой.
1. Планка
Единственное упражнение, которое заставит твой пресс гореть в течение 30 секунд, – это планка. Планка отлично укрепляет пресс и помогает тонизировать мышцы брюшного пресса. Начни с удержания в течение 30 секунд и увеличивай продолжительность, когда станешь сильнее. Ты также можешь попробовать разные вариации планки, например планку-джек, планку наоборот или даже планку с толчками плечами, чтобы разнообразить ее и активизировать другие части тела.
Выполняй планку, чтобы сжечь лишний жир / Фото freepik
2. Подъемы ног
Направленные на мышцы нижней части живота, подъем ног – самое распространенное упражнение, что выполняется для тонизации живота. Теоретически это обратное упражнение к кранчу, когда ноги поднимаются вверх без подъема верхней части тела. Это помогает создать сопротивление в нижних прямых мышцах живота. Начни лежа на спине. Подними ноги, держа их прямыми. Затем медленно опускай их, не позволяя стопам прикасаться к земле. Сделай три подхода по 10 повторений.
3. Велосипедные скручивания
Велосипедные скручивания – это форма динамического упражнения, которое привлекает весь мышечный каркас, включая прямые мышцы живота и косые мышцы. Ты начинаешь с положения лежа на спине. Затем оторви плечи от земли и поднеси правый локоть к левому колену, одновременно вытянув правую ногу. Старайся коснуться локтем колена. Чередуй стороны, крутя педали, в течение подхода из 10 повторений. Ты можешь сделать три или пять подходов в зависимости от того, новичок ты или нет.
4. Скручивание с оборотом
Скручивания с оборотом отлично подходят для обработки мышц живота и косых мышц. Мало того, они также работают на ягодицы, нижнюю часть спины. Сядь на пол, согнув ноги в коленях и оторвав ступни от пола. Теперь слегка откинься назад, привлекай пресс и покрути туловищем из стороны в сторону, постукивая рукой по земле с каждой стороны. Для продвинутого уровня этого упражнения ты также можешь попытаться выполнить его с гирями или гантелями, чтобы усилить эффект тренировки.
Делай скручивание с оборотом / Фото master1305
5. Кардио
Кардиотренирование, как правило, увеличивают частоту сердечных сокращений и помогают сжигать калории, в том числе и хранящиеся в твоем животе. Выбирай то, что тебе по вкусу – бег, прыжки на скакалке или плавание – все они эффективны не только для общего здоровья, но и потери упрямого жира в области живота.
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Добавь к своей тренировочной рутине эти упражнения или просто выполняй их регулярно, чтобы работать над своим телом. Стань лучшей версией себя вчерашнего, избавившись от лишнего жира на животе.