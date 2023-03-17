Эксперт Майкл Болл, являющийся доктором медицины, философии, медицинских наук, а также сертифицированным тренером обратил внимание на 9 вредных привычек. Если они присущи тебе во время тренировок, то высока вероятность, что после 50 у тебя будут серьезные проблемы со спиной.

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1. Ты начинаешь слишком быстро с большим весом

"Не пытайтесь произвести впечатление на кого-то (включая себя) в спортзале. Если вы новичок в тренировках (или даже если вы тренируетесь уже некоторое время), не попадайте в ловушку, выбирая самый тяжелый вес, который только сможете найти, чтобы увидеть, как далеко вы можете себя продвинуть. Тренировки с отягощениями должны быть прогрессивными", – подчеркнул он.

Тебе следует начать с веса, с которым будет комфортно справиться. И с каждой тренировкой ты можешь постепенно его наращивать.



Тебе необходимо постепенно наращивать вес / Фото wayhomestudio

2. Выбранные упражнения слишком нагружают спину

"Существуют упражнения, оказывающие большое давление на спину или создающие искривленное напряжение позвоночника, и они могут усилить боль в спине или вызвать новую", – объясняет доктор Болл.

Вот некоторые упражнения, которые создают большую нагрузку на спину. Речь идет о приседание, жиме штанги над головой и жиме ногами. Поэтому при их выполнении нужно быть осторожнее.

3. Высокая нагрузка без надлежащего снаряжения

Высокоинтенсивные упражнения, такие как бег, могут создавать нагрузку на позвоночник. Если у тебя нет должного снаряжения, например, удобных кроссовок для бега, ты рискуешь повредить спину.

4. Ты используешь неправильную технику

Большая часть безопасности во время тренировок состоит в том, чтобы убедиться, что вы используете правильную технику. Если вы не в правильной форме или поднимаете что-то слишком сильно с упором на мышцы спины, а не мышцы ног, вы можете травмировать спину,

– объясняет доктор Болл.

Такие упражнения, как становая тяга и приседания, требуют от тебя правильной техники, чтобы получить максимальную пользу. Однако если ты уже имеешь дело с болью в спине, доктор Болл говорит, что, возможно, тебе стоит полностью отказаться от этих упражнений.



Удели достаточно внимания качественному выполнению повторений / Фото Wayhomestudio

5. Ты не делаешь разминку и заминку

Не забывай о важности разминки до и заминки после тренировки. Создание крепкой, эффективной фитнес-рутины охватывает то, что ты делаешь до и после основной тренировки.

Перед тренировкой сделайте динамическую растяжку, чтобы расслабить мышцы и подготовить их к нагрузкам. После тренировки потянитесь, чтобы расслабить и продлить мышцы и уменьшить риск мышечного перенапряжения,

– советует доктор Бол.

6. Ты неправильно входишь или выходишь из упражнений

Тебе нужно лучше понимать, как двигается твое тело и какие мышцы необходимо активировать, чтобы поддержать движение, которое оно выполняет. Например, во время того же приседания, подъема железа, бега и т.д. Это поможет тебе предотвратить неправильные движения, которые могут вызвать появление травм или перенапряжение мышц той же спины.

7. Ты не привлекаешь мышцы кора

Вероятно, тебя научат "активировать пресс" во время выполнения определенных упражнений. Но ты, может быть, не знаешь, как это делать правильно. Это необходимо для того, чтобы, в том числе, избежать излишней нагрузки на спину.

Если твой пресс не активируется должным образом, это означает, что твое тело больше полагается на спину. Таким образом, вся нагрузка пойдет на нее.

8. Ты не выполняешь других упражнений

Еще одна привычка, которая разрушает спину после 50 лет, – недостаточная физическая активность. Дефицит движения может быть причиной вышеупомянутых проблем. Если ты не используешь свои мышцы, ты теряешь их силу и функции, что может привести к нарушению осанки, отсутствию осознанности в теле и неиспользованию мышечного каркаса.



Твоя жизнь должна быть полна физической активности / Фото Wayhomestudio

9. У тебя отсутствует программа тренировок

Знание правильной количества нагрузки / напряжения / объема – ключевая. Составление режима тренировок, который охватывает:

постепенное наращивание веса;

увеличение количества повторений;

усиление напряжения при упражнениях.

Всё это позволяет обеспечить "прогрессивный рост" в твоем теле. Это поможет избежать травм, которые могут оказаться слишком тяжелыми для твоего тела и привести к осложнениям.

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Работа над телом своей мечты должна быть ответственной. Подходи к этому вопросу с умом, чтобы с возрастом не иметь проблем со здоровьем.