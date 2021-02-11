На своем инстаграме фронтмен Maroon 5 Адам Левайн показал фанатам, как происходят его домашние тренировки. Поэтому каждый поклонник певца может увидеть, как он поддерживает себя в форме на карантине.

Ролик с основными моментами тренировки Левайна также выложил его персональный тренер Остин Полен . На нем можно увидеть, как певец без футболки выполняет сложную серию движений, начиная подтягиваний с грузом. На каждую его ногу накинутая дополнительная цепь, чтобы усложнить задачу.

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Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании быстро достичь вожделенных результатов!

Клип показывает не менее 2 разные тренировки. На нем можно увидеть, как Левайн выполняет жим одной рукой на наклонной скамье, чтобы обработать верхнюю часть груди.

Это большая основная работа, ведь твоё тело должно бороться с тенденцией вращаться вниз и вращаться вверх при нажатии. Это хорошо для всех, кто хочет использовать упражнение на тренировке,

– отмечает фитнес-тренер Эбенезер Самуэль.

Смотри, как Адам Левайн выполняет упражнения:

Левайн также выполняет прогулку фермера с парой гири. С помощью этого упражнения ты можешь получить целый ряд преимуществ: от устойчивости корпуса к силе захвата.

Завершается ролик умопомрачительными кардиоупражнениями. Они охватывают прыжки на скакалке, а также работу с лыжным э ргом. Они гарантируют, что исполнитель в любой момент будет готов отправиться в тур, отдавая всего себя слушателям. Лишь бы скорее вся эта карантинная история закончилась.

Сам же Адам Левайн заслуживает на восторг. 41-летний исполнитель не только в крутой физической форме. Он еще и поддерживает ее всеми силами, чтобы совсем не раскиснуть из-за постоянного сидения дома.