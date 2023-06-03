Им поделился фитнес-тренер Владимир Сидорук. По словам эксперта, это тренировка для опытных. Итак, если ты новичок в работе над своим телом, будь осторожен и не пытайся выжать из себя максимум на первом же занятии.

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Мощная тренировка на все тело

Тренер отмечает, что в этом случае мы работаем по таймеру. Ты должен уделять выполнению упражнения 30 секунд, после чего дать себе 10 секунд для отдыха.

Нагрузку для себя ты регулируешь с помощью изменения скорости выполнения упражнений. Если слишком легко дается, то ускоряешься и наоборот.

Внимание! Очень важно перед началом тренировки выполнить разминку. Тебе необходимо разогреть мышцы во избежание болевых ощущений, а также возможного травматизма.

Сам комплекс состоит из пяти упражнений. Тебе нужно их делать по кругу. Таких кругов следует сделать 4 – 5, а после тренировки нужно будет сделать заминку.

Как правильно выполнять упражнения: смотри на видео

1. В первом упражнении ты делаешь перекат с левой стороны на правую и скручиваешь туловище одновременно подтягивая ноги навстречу. По словам тренера, важно, чтобы перекат ты делал с ягодицы на ягодицу.

2. Выполняй выпрыгивание из приседа вперед с возвращением в стартовую точку джампинг джеками.

3. Также тебя ждет отжимание "волна". В этом случае происходит подъем руки и противоположной ноги на подъеме.

4. Выпад с места назад с выносом колена вперед на 2 повтора. Кроме того, бег в сторону с высоким подъемом колен и выпад на другую ногу.

5. А еще следует во фронтальной планке выполнять переход в боковую. Кроме того, выполнять скручивание, подтягивая локоть и колено навстречу.

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Попробуй выполнить этот комплекс упражнений. Гарантируем, что тебе понравится и ты теперь будешь так работать над своим телом в теплое время года.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.