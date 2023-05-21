Ими поделился фитнес-тренер Владимир Сидорук. По его словам, для выполнения этих упражнений понадобится стул. Но можно взять на вооружение также скамейку в парке. К примеру, после пробежки.

Стоит внимания Украинская миксология: какая она на вкус и почему ею увлекается весь мир

Комплекс упражнений со стулом или скамьей

Важно! Перед любой тренировкой необходимо выполнять разминку. Помни, что это позволяет разогреть мышцы, а также избежать нежелательного травматизма.

Совет от тренера: "Чтобы не отвлекаться на счет количества повторений, работаем на время по таймеру".

Уделять каждому упражнению требуется 30 или 40 секунд. Всё зависит от уровня твоей выносливости. Что касается отдыха между упражнениями, то следует уделять ему 10 – 15 секунд. Сама тренировка происходит по круговой схеме.

Уровень нагрузки увеличиваем благодаря быстрому выполнению упражнений или выбирая более сложные варианты. Если же сложно, тогда наоборот работаем медленнее и в более простых версиях упражнений,

– призывает тренер.

Как правильно выполнять упражнения: смотри на видео

Эксперт призывает выполнить не менее 3 – 4 круга этих упражнений. Это позволит добиться желаемого результата. Мы же добавим, что эти упражнения ты можешь выполнять как отдельно, так и добавить в свою тренировочную рутину.

Читай также Почему важно выполнять силовые тренировки: 5 неочевидных преимуществ для твоего тела

Не забывай, что после выполнения упражнений следует делать заминку и стретчинг целевых мышц. Это позволит им лучше восстанавливаться и минимизировать болевые ощущения на следующий день.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.