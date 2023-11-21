Перед тем, как обменять гантели на всевозможные вкусности, а позже – пампухи, внимательно посмотри на эти типичные ошибки в фитнесе, которые приходят с праздничным сезоном. Эксперт дал советы, как избежать этих ошибок и не упустить из виду свои фитнес-цели во время празднований.

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Украинцы празднуют от Романа до Иордана. Но это же не значит, что следует все эти дни бездельничать и только наедать себе бока. Айда вместе разбираться с ошибками и как их устранять.

Ошибка №1: Делать "короткий перерыв" в тренировках

Дьявол на твоем плече может невинно подсказать, что несколько выходных дней в спортзале не будут иметь большого значения для твоей физической формы. Но правда состоит в том, что эти "короткие перерывы" могут быстро превратиться в длительные каникулы в фитнесе, что усложняет восстановление.

По словам Гаутамана Рамеша, фитнес-эксперта cult.fit, установка приостановить свое фитнес-путешествие до окончания праздников является веской причиной отклонения от здорового образа жизни.

Вместо этого, подумай о том, чтобы включить быстрые и эффективные тренировки в свой плотный график, и кто знает, возможно, у тебя будет здоровый и энергичный праздничный сезон.

Пройдите 10 тысяч шагов или сделайте быструю домашнюю тренировку в течение 15 – 20 минут,

– советует Рамеш.

По его словам, также помогает планирование тренировок – выдели время в своем календаре и убедись, что ты его соблюдаешь.



Лучше делать более короткие тренировки, чем паузы между ними / Фото freepik

Ошибка №2: Утонуть в наслаждениях

Это классическая ошибка – потакать себе без всякого намека на вину. Но действительно ли эта дополнительная порция вкусности стоит крови, пота и слез, которые ты потратил на достижение своих тренировочных целей в течение последних нескольких месяцев? Хотя это абсолютно нормально – наслаждаться любимым лакомством, важно соблюдать меру.

Практикуйте контроль порций, воздерживайтесь от вторых порций и подумайте о быстром салате или протеиновом коктейле перед праздничной трапезой или вечеринкой,

– говорит Рамеш, добавляя, что эти стратегии помогут добиться здорового баланса.

Ошибка №3: Перебор со спиртным

Чрезмерное употребление алкоголя может сорвать твое фитнес-путешествие, обезвоживать организм и привести к потере самоконтроля, когда дело доходит до праздничных угощений. Если ты не можешь полностью отказаться от алкоголя, постарайся ограничить его употребление до 1 – 2 коктейлей. К примеру, рекомендуем приготовить Nemiroff Negroski.

Не смешивайте их с другими калорийными напитками и старайтесь не пить на пустой желудок.

– говорит Рамеш.



Ограничивай себя 1 – 2 коктейлем / Фото senivpetro

Ошибка №4: Жертвовать своим сном

В разгар празднований очень легко нарушить свой график сна. Многие из нас идут на компромисс с часами отдыха, думая, что смогут наверстать это позже. Но сон, друг, это не выключатель, который можно включить и выключить. Жертвование этими важными часами может нанести вред твоему общему самочувствию.

Это приводит к усталости, нарушает метаболизм и повышает вероятность того, что ты потянешься за дополнительной порцией сладостей, чтобы не уснуть. По словам Рамеша, в праздничные дни следует попытаться просыпаться раньше, чтобы выровнять свой цикл сна.

Power Naps – это также отличный способ наверстать утраченный сон. Быстрый 30-минутный сон может иметь большое значение,

– добавляет он.

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Постарайся сделать все для того, чтобы твоя тренировочная рутина не претерпела изменений. Важно продолжать в дальнейшем тренироваться, даже когда праздничная лихорадка начинает брать верх.