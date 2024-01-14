Эта кампания не только мгновенно стала вирусной, но и стала постоянной темой разговоров на красной дорожке "Золотого глобуса" несколько дней назад. И это неудивительно: каждый, кто видел изображение, задавал вопрос, как актеру "Медведя" удалось получить такое чрезвычайно рельефное телосложение.

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Какие упражнения выполнял актер

Еще когда он играл Липа в "Бесстыдных", мы могли заметить, что нью-йоркец усердно работает в спортзале, но за последние годы размер его мышц только увеличился. Это было заметно еще в "Медведе", но теперь, после роли борца Керри фон Эриха в "Железном когте", в этом не осталось никаких сомнений.

Избрание на эту роль предполагало большую подготовку, как физическую, так и моральную. Мы неоднократно видели его на пробежках (без рубашки и в крошечных шортах), что также стало вирусным образом, но как ему удалось достичь мускулистого телосложения, которое он демонстрирует для кампании Calvin Klein?

В своем интервью для GQ он дал понять: ключевым моментом стала тренировка, которую использовали еще в Древней Греции. Речь идет о гимнастике. Тип тренировок, имеющий многовековую историю и в основе которого лежит выполнение упражнений с собственным весом тела, с потягиванием и толканием против силы тяжести. Это дисциплина, улучшающая силу, выносливость, подвижность, гибкость и координацию.

Поэтому можно сказать, что это очень полноценная тренировка, которая, без сомнения, в сочетании со специальной объемной диетой для "Железного когтя", стало для актера фундаментальным для достижения его невероятных мышечных приростов.

Общаясь с Джимми Киммелом, актер признался, что не имел ни малейшего представления о том, что он делал, готовясь к своей роли в фильме.

Я знал, что должен есть больше, поэтому ел больше. Мне нужно было поднимать тяжелые вещи, поэтому я поднимал тяжелые вещи,

– говорит актер.

Он также знал, что ему придется отказаться от всех кардионагрузок, потому что бойцы не занимаются кардио.

Однако, как только съемки закончились, закончился и этот объемный этап. Джереми Аллен Уайт вернулся к кардио, и его тело стало еще более рельефным. Для съемок для Calvin Klein он продолжил тренировку по гимнастике, но добавил к ним бег и прыжки на скакалке. В ночь перед съемкой он выбрал интенсивные отжимания, чтобы нарастить мышцы.

Актер не только любит иметь мощный рельеф, но и выбирает функциональный подход к фитнесу. Он стремится улучшить свою подвижность и гибкость, совмещая тренировки без оборудования с тяжелой атлетикой в тренажерном зале, в дополнение к любимому кардио. В тренажерном зале он сосредотачивается преимущественно на приседаниях, подъемах штанги и, конечно же, жиме лежа.

А его диета?

Для достижения такого телосложения понятно, что питание играет важную роль. Для "Железного когтя" он начал соблюдать высококалорийную диету, которая включала вафли с миндальным кремом на завтрак, затем несколько бургеров с индейкой и много авокадо в течение дня. Эта диета, богатая белоком и полезными жирами, помогла ему набрать 18 килограммов мышц для роли.

Несмотря на то, что после съемок актер прекратил эту диету, он придерживался здорового, сбалансированного питания, предпочитая нежирные белки, такие как рыба, курица и индейка. Что касается напитков, то Уайту пришлось ограничиться водой, хотя, вероятно, он также включит время от времени протеиновый напиток в свою повседневную жизнь.

Без сомнения, телосложение Джереми Аллена Вайта в кампании Calvin Klein – это то, о чем мы все мечтали в определенный момент своей жизни. Но есть одна вещь, о которой мы все должны помнить: соблюдение таких строгих режимов и диет – это часть его работы, и именно поэтому он может посвящать ей так много времени каждый день. Мы не должны разочаровываться из-за того, что не можем достичь того, что стоило актеру лет усилий и жертв.

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Каждое тело индивидуально, и такие тренировки, как у Уайта, должны просто вдохновлять нас улучшать наши привычки и качество жизни.

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