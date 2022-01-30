Движение, которое до формулирования третьего закона Кеплера было, по сути, загадкой ( об этом мы немного рассказывали в предыдущей статье ). Объясняем, что это за закон, о чем говорит, как возник и почему очень важен.

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Закон гармонии

Третий закон Кеплера появился в 1619 году и раскрыл механику Солнечной системы беспрецедентно подробно. Вот его формулировка: "Квадрат орбитального периода любой планеты пропорционален кубу большой полуоси ее орбиты". Это не так просто понять, если ты не астроном или математик, правда? Но не все так сложно, как кажется.

Орбитальный период – это время, за которое планета делает один оборот вокруг звезды.

А большая полуось орбиты планеты – это половина большой оси (самая длинная ось эллипса, между крайними точками узких полукругов, называется большой осью, а самая короткая – малой осью).

То есть, третий закон Кеплера сравнивает время вращения планеты вокруг звезды и радиус орбиты планеты, причем не только между собой, но и с такими же радиусами других планет. Так, в отличие от первого и второго законов Кеплера, описывающих характеристики движения одной планеты, третий закон астронома сравнивает движение разных планет и рассчитывает гармонию движения .



Модель эллиптической орбиты, точки фокусов и расстояния / Фото askamathematician

Так что благодаря этому закону, если мы знаем расстояние планеты от ее звезды, мы можем вычислить период ее орбиты – и наоборот. Для Солнечной системы это дает нам точное представление об орбите каждой планеты вокруг Солнца. К примеру,

Расстояние между Землей и Солнцем – 149 миллионов километров (это как раз та самая "страшная" большая полуось орбиты нашей планеты или – одна астрономическая единица), а период обращения Земли вокруг Солнца – 365 дней. Соотношение по формуле третьего закона Кеплера – примерно 7,5 (для удобства показатель умножен на 10 в -6 степени).

И тот же показатель мы увидим, если сравним расстояние до Солнца и период обращения любой другой планеты. Скажем, Меркурий – ближайшая к Солнцу планета – делает круг (точнее, эллипс) каждые 88 дней, расстояние до Солнца – 0,389 астрономической единицы. Если 0,389 в кубе разделить на 88 в квадрате – получим примерно 7,5.

Особое и особенно важное применение третьего закона Кеплера

В третьем законе Кеплера нет упоминания о массе объекта. Но именно благодаря ему и закону тяготения Ньютона физики дошли до более цельной формы уравнения. Уравнения, помогающего вычислять массы тел, фигурирующих в описанной системе.

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Вникать глубоко не будем, скажем только, что третий закон Кеплера успешно применили для определения точных масс планет в Солнечной системе и их средней плотности.

Также третий закон Кеплера полезен не только в Солнечной системе.

Астрономы открыли уже более 4000 экзопланет (планет вне Солнечной системы), и благодаря законам Кеплера могут вычислить их орбиты и массы.

Только с тем нюансом, что использовать для этого немного усовершенствованную формулу – с учетом массы звезды, вокруг которой вращается та или иная планета, в соотношении с массой нашего Солнца.

Дальше – больше. Законы Кеплера позволили ученым понять массы звезд в двойных системах, что в свою очередь позволяет больше узнать о структурах и эволюции звезд вообще.

Мог ли Иоганнес Кеплер в XVI веке хотя бы догадываться, в какую даль заведет всю мировую науку его увлечение наблюдением за кометой, не правда ли?