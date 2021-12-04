У отпечатков пальцев есть "пол": чем мужские отличаются от женских

Отпечаток пальца – некий естественный паспорт человека. Микроскладки кожи формируют уникальный для каждого рисунок колец, изгибов и волн.

По такому рисунку легко – и это уже давно привыкли делать, скажем, производители смартфонов – отличить одного человека от другого. А еще раньше отпечатки пальцев полюбили криминалисты.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Идентификация по отпечатку пальца

Да, именно криминалисты используют метод анализа отпечатков пальцев давно – уже несколько десятилетий. Ведь:

Снять отпечатки просто.

Сформировать из них базу данных еще проще.

Так что максимально просто будет установить личность человека, который побывал на месте преступления и касался там чего-либо.

А еще отпечатки пальцев позволяют точно определить пол человека, который касался изучаемых предметов. Это тоже важно, если, допустим, именно этих отпечатков в базе данных нет, и установить личность их носителя невозможно.

Женские и мужские отпечатки

Профессор-биохимик Ян Халамек из Университета Олбани в США в свое время сделал целый ряд интересных экспериментов и доказал, что между мужскими и женскими отпечатками пальцев есть разница. А самое интересное, что разница не в рисунке, а именно в биохимии отпечатка.



Отпечатки пальцев – естественный паспорт человека / Фото unsplash

Объясняем. Каждый отпечаток пальца – это рисунок, который сохранился на предмете благодаря кожным выделениям (секретам сальных и потовых желез). Проще говоря:

Смесь пота и сала – это своеобразные невидимые чернила, которые окрашивают рисунок отпечатка.

И эта смесь содержит особые маркеры – липиды и аминокислоты.

– липиды и аминокислоты. Они и позволяют четко (с вероятностью в 99%, а это очень много) определить пол лица, оставившего отпечатки.

Халамек организовал десятки слепых тестов, когда на стекло наносили образцы пота разных людей с номерами.

Лаборанты анализировали состав образцов и делали вывод об их половой принадлежности.

Так и выяснили, что биохимический состав мужского пота заметно отличен от женского.

мужского пота заметно отличен от женского. В частности, в отпечатках женщин содержится вдвое больше химических маркеров, чем в мужских образцах.

Ян Халамек обещает, что скоро придет время, когда по этим же биохимическим данным из пота можно будет определять расу, национальность и возраст человека.

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