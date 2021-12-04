У отпечатков пальцев есть "пол": чем мужские отличаются от женских
Источник:Wiley Analytical Science
Отпечаток пальца – некий естественный паспорт человека. Микроскладки кожи формируют уникальный для каждого рисунок колец, изгибов и волн.
По такому рисунку легко – и это уже давно привыкли делать, скажем, производители смартфонов – отличить одного человека от другого. А еще раньше отпечатки пальцев полюбили криминалисты.
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Идентификация по отпечатку пальца
Да, именно криминалисты используют метод анализа отпечатков пальцев давно – уже несколько десятилетий. Ведь:
- Снять отпечатки просто.
- Сформировать из них базу данных еще проще.
- Так что максимально просто будет установить личность человека, который побывал на месте преступления и касался там чего-либо.
А еще отпечатки пальцев позволяют точно определить пол человека, который касался изучаемых предметов. Это тоже важно, если, допустим, именно этих отпечатков в базе данных нет, и установить личность их носителя невозможно.
Женские и мужские отпечатки
Профессор-биохимик Ян Халамек из Университета Олбани в США в свое время сделал целый ряд интересных экспериментов и доказал, что между мужскими и женскими отпечатками пальцев есть разница. А самое интересное, что разница не в рисунке, а именно в биохимии отпечатка.
Отпечатки пальцев – естественный паспорт человека / Фото unsplash
Объясняем. Каждый отпечаток пальца – это рисунок, который сохранился на предмете благодаря кожным выделениям (секретам сальных и потовых желез). Проще говоря:
- Смесь пота и сала – это своеобразные невидимые чернила, которые окрашивают рисунок отпечатка.
- И эта смесь содержит особые маркеры – липиды и аминокислоты.
- Они и позволяют четко (с вероятностью в 99%, а это очень много) определить пол лица, оставившего отпечатки.
Халамек организовал десятки слепых тестов, когда на стекло наносили образцы пота разных людей с номерами.
- Лаборанты анализировали состав образцов и делали вывод об их половой принадлежности.
- Так и выяснили, что биохимический состав мужского пота заметно отличен от женского.
- В частности, в отпечатках женщин содержится вдвое больше химических маркеров, чем в мужских образцах.
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