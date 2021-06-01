Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Начнем лето с хороших новостей. Международный бренд Nemiroff, представленный в более чем 80 странах мира, получил статус "Vodka Brand Champion 2021". А это значит, что он стал водочным брендом №1 в мире по версии авторитетного медиа в индустрии напитков The Spirits Business.

Издание The Spirits Business 1 июня опубликовало результаты ежегодного рейтинга "Brand Champions". В нем отмечают лучшие крепкие напитки в мире. И приятно, что в категории водки лучшим брендом в мире за 2021 год признали именно бренд из Украины Nemiroff!

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Мы горды быть украинским брендом, который признает мир. Более 150 лет опыта и традиций дают нам преимущество и признание экспертами в индустрии. Усилия команды направлены на создание качественных продуктов со смелыми вкусами, соответствующих запросу современных потребителей,

– прокомментировал победу Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff.

Критерии определения победителей рейтинга:

Динамика продаж

Продуктовые инновации

Маркетинговые инновации



Nemiroff в 2021 году удалось стать водочным брендом №1 в мире / Фото Nemiroff

В издании отметили, что в течение года с восторгом наблюдали за ростом Nemiroff. Особенно, учитывая сложные условия пандемии. Бренду удалось значительно увеличить продажи на ключевых рынках. И это несмотря на глобальное падение индустрии белых крепких напитков на 2,2%.

"Более того: пока значительная часть индустрии сократила или приостановила свою дистрибуцию, Nemiroff удалось быстро адаптироваться к изменениям и выйти на новые рынки", – прокомментировала Мелита Киле, главный редактор The Spirits Business.

По ее словам, на выбор победителя также повлиял запуск новой вкусовой линейки The Inked Collection на натуральных ингредиентах и кардинальное изменение дизайна линейки массового сегмента The Originals.



Не последнюю роль в оценке сыграл запуск вкусовой линейки водки и изменение дизайна продукции / Фото Nemiroff

Активный рост бренда и усиления его глобальных позиций удались благодаря маркетинговой активации за 2020 – 2021 год.

Так, например, фестивали дигестивов способствовали быстрому запуску вкусовой линейки на локальном рынке.

Зато несколько сезонов онлайн-конкурса для барменов Nemiroff Cocktail Challenge не только помогли в развитии культуры миксологии, но и повлияли на лояльность к бренду экспертов и амбассадоров индустрии – барменов.

не только помогли в развитии культуры миксологии, но и повлияли на лояльность к бренду экспертов и амбассадоров индустрии – барменов. А еще глобальное партнерство с UFC подчеркивает уникальный маскулинный имидж бренда Nemiroff, а также привлекает к нему внимание миллионов фанатов по всему миру.

Гордимся брендом из Украины, который на собственном примере показывает, что любые трудности – это возможности для новых свершений. Nemiroff в очередной раз доказывает, что безудержный дух – основа ДНК бренда. А его продукция создана для тех, кто не ищет оправданий и сам формирует свою судьбу.

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