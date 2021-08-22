Ни для кого не является секретом тот факт, что после занятия сексом возникает типичный аромат, который может указать на место преступления. Не зря же категорически не стоит приводить любовницу на свою территорию. Ладно, отбросим шуточки и попробуем понять, что же создает этот неповторимый букет запахов.

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Откуда берется запах секса

Доктор Сара Готфрид объясняет, откуда исходит этот сильный запах после секса.

Запах после секса вызван спермой в сочетании с выделением из влагалища. Сперма имеет высокое значение pH, а выделения из влагалища – низкое. Когда они соединяются, происходит химическая реакция, которая создает совершенно новый аромат,

– объясняет она.

То есть во время защищенного секса такой ароматной бомбы не будет? А вот и нет!

"Даже если вы пользуетесь презервативом, все равно остается сильный аромат после секса. Резина создает неповторимый аромат в сочетании с потом и низким значением pH влагалища", – добавляет она.



Запах после секса появляется благодаря смешиванию биологических жидкостей / Фото Unsplash

Сильный, но не неприятный

Запах секса может быть резким и насыщенным, но он не имеет ничего общего с чувством отвращения. Зато, например, запах рыбы должен насторожить вас обоих. В этом случае лучше обратиться за консультацией врача.

Может случиться так, что вагинальные бактерии не сбалансированы, например, при вагинальной дрожжевой инфекции. Она и может стать причиной действительно резкого и неприятного запаха,

– подчеркивает Готфрид.

Поэтому не стоит пугаться запаха после секса. В большинстве случаев он свидетельствует лишь о том, что вам вдвоем было очень хорошо в постели, или куда бы вас не занесло.