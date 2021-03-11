Хороший стиль не должен ограничиваться верхней одеждой, он также должен присутствовать и в нижнем белье. Мы знаем, как выбор трусов влияет на твои шансы заняться сексом. На что нужно обратить внимание, и какую пару выбрать, если хочешь гарантировать себе секс.

Понятное дело, что нижнее белье – не последнее, что увидит на тебе девушка. Но это вовсе не означает, что ему не нужно уделить достаточно внимания. Men 24 знает, какое нижнее белье позволит тебе иметь значительно более высокие шансы заняться сексом.

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Слипы, боксеры или семейки, какие трусы следует выбирать, чтобы гарантировать себе страстную и горячую ночь? Теоретически ни одна модель нижнего белья не запрещена. Но есть такие варианты, которые будут подчеркивать твою фигуру и позволят выглядеть значительно сексуальнее.



Какое нижнее белье повышает твои шансы на секс / Фото Unsplash

Прежде чем приступить к классификации и рассказе о пользе каждого типа нижнего белья, нужно запомнить несколько важных правил.

1. Независимо от типа белья, он должен быть в идеальном состоянии. Без дырок, растяжений. Если ты носишь откровенно поношенные трусы, то это будет свидетельствовать о твоей нечистоплотности. Вот и все.

2. Оно должно быть чистим. На нижнем белье не должно быть никаких загрязнений. Это же касается неприятного запаха. Поэтому запомни раз и навсегда, что нижнее белье нельзя носить два дня подряд.

Если изучить эти два правила, то у тебя уже будет 50% уверенности, что нижнее белье сыграет тебе на руку. Теперь же пора разобраться, какой тип трусов лучше подойдет для страстной и горячей ночи.

Слипы

Слипы популяризировали в 80-х годах благодаря эффектным моделям Calvin Klein. Без сомнения, из всех трусов это самый сексуальный тип. В чем секрет? Они обнажают большую часть ноги (бедра). А женщинам эта часть нашего тела не дает покоя.



Слипы считаются сексуальным нижним бельем для мужчин / Фото Unsplash

В чем выигрыш? Слипы подчеркивают твоё тело . Особенно круто они будут выглядеть на подтянутых мужчинах с рельефным телом.

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Боксеры

Это один из самых популярных видов нижнего белья. Они могут быть как удлиненными, так и короткими. Это облегающие трусы, которые максимально удобны для ежедневного ношения.



Боксеры лучше всего подходят высоким мужчинам / Фото Gant

В чем выигрыш? Боксеры идеально подойдут для мужчин с длинными ногами. Но для первой секс-встречи их не рекомендуют выбирать. Они все же больше подходят для тех, кто находится в отношениях не первый день.

Семейки

Эти трусы очень удобные, ведь они не давят и позволяют пенису чувствовать себя комфортно. Также следует понимать, что у них твоя интимная зона будет меньше потеть. Но есть одно существенное "но": семейные трусы, к сожалению, не считаются сексуальным нижним бельем. Поэтому для интимных рандеву их лучше не выбирать.



Семейные трусы позволяют тебе чувствовать себя максимально свободным / Фото Unsplash

В чем выигрыш? Семейные трусы ассоциируются со свободой и комфортом. Поэтому их ты можешь смело носить каждый день. Это позволит твоим яичкам не перегреваться, а пенису избегать нежелательного трения. Если у тебя идеальное атлетическое тело, то даже они не смогут затмить его.

Впрочем, которые б ы трусы ты не выбрал, помни об уверенности в себе. К сожалению, ни одна из этих моделей не может гарантировать тебе успех в сексе, если ты будешь застенчивым.