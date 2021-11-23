Лигдбек часто делится мыслями о тренировках и планах диеты этих актеров на своем канале . А в своем последнем видео он рассказывает, как эффективно похудеть.

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Тренер поделился диетой для похудения

Традиционно все начинается с завтрака. Он состоит из омлета из трех яиц и помидоров, сыра, зелени и соуса песто. Приблизительно через 3 – 4 часа он ест второй раз. Это протеиновый коктейль с 40 граммами порошка сывороточного протеина.

Необязательно принимать протеиновые порошки, если вы этого не хотите. Для меня это очень просто, потому что я работаю над мышцами. Так я знаю, что получаю свои 40 грамм белка без жиров и углеводов,

– говорит он.

На обед у него зеленый салат с копченым лососем, сельдереем, морковью, болгарским перцем, огурцом, авокадо и фундуком. Лосось (наряду с авокадо и орехами) – не только источник белка. Он еще служит топливом в виде полезных жиров. После этого приема Лигдбека ждет йогурт с грецкими орехами и корицей. Это, по мнению тренера, полезный перекус.



В твоем рационе должны быть полезные жиры, белки и углеводы / Фото Louis Hansel

Ужин тренера состоит из стейков на гриле, брокколи, микрогрина и батата. Лигбэк добавляет, что тебе не нужно есть красное мясо, чтобы получить белок. Курица, рыба и тофу – хорошие источники этого элемента.

Как вы понимаете, я не ограничиваю себя в хорошей пище. Каждый может есть хорошую пищу и терять жир,

– подчеркивает он.

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