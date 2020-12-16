Казалось бы, мицеллярная вода – элемент ухода за лицом женщин. Но это не совсем так. Это средство прекрасно подходит и для мужчин. Попробуем на Men 24 разобраться, что же это такое и почему мужчинам стоит пользоваться мицеллярной водой.

Если вся твоя косметика ограничивается мылом, гель-шампунем для душа, гелем для бритья, а также зубной пастой, то мы рекомендуем добавить к этому перечню еще и мицеллярной воду. Читай на Men 24 , что это такое и почему ею следует пользоваться!

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Мицеллярная вода – продукт, с помощью которого женщины снимают макияж. Ладно, а мы, мужчины, здесь каким боком? Дерматолог Глория Абад рассказала, что такое мицеллярная вода и почему мужчинам тоже нужно иметь ее в своем арсенале.

Что такое мицеллярная вода?

Это водная основа, в состав которой входят мицеллы, микроскопические молекулы, которые действуют как магнит, притягивая и забирая все виды частиц, таких как кожный жир, пыль (окружающей среды и косметики), даже доли омертвевшей кожи. Интересно, что этот продукт не может вызвать аллергию, ведь наша кожа просто не может его впитать.



Мицеллярная вода позволит очистить кожу лучше умывания / Фото adobestock

Можно ли мужчинам пользоваться мицеллярной водой?

Ранее считалось, что мицеллярная вода – продукт исключительно для женщин. Но нет. Его может использовать любой для очистки лица. Мицеллярная вода не только снимает макияж, но и убирает грязь, которая накопилась, а также отлично справляется с лишним кожным жиром.

Мицеллярная вода прекрасно подходит для всех типов кожи, поэтому бояться не стоит. Здесь мы больше рассказали о том, как определить свой тип кожи мужчине .

Мицеллярная вода не сушит твою кожу. Она обладает тонизирующим и увлажняющее действие. Поэтому многие мужчины используют ее как единственное средство по уходу за лицом. Таким образом, использование мицеллярной воды может еще и позволить тебе хорошо сэкономить на всевозможных средствах для ухода за лицом.

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Как использовать мицеллярную воду?

Лучше нанести мицеллярную воду на ватный диск. Протри им всю поверхность лица, включая веки и губы. Таким образом, использование мицеллярной воды позволит избежать использования водопроводной воды, которая не слишком положительно влияет на твою кожу. Тем более такой вариант позволит привести себя в порядок в те дни, когда внезапно выключили воду во всем районе.



Нанеси мицеллярную воду на ватный диск и пройдись им по лицу / Фото istock

Попробуй и ты воспользоваться мицеллярной водой. По меньшей мере, это то средство, которое можно будет использовать в ситуациях, когда нет возможности умыть лицо. А так, то она еще и позволит убрать лишнюю грязь, а также излишки кожного жира!