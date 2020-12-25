Райан Гослинг – хорошо известный актер, музыкант, писатель, а также режиссер. Звезда "Ла-Ла Ленда" встречается с Евой Мендес и имеет 2 дочерей Эсмеральду и Амаду Ли. Он любит татуировки, а также часто покрывает свое тело временными рисунками для ролей. Men 24 попытается разобраться, что означают тату на теле Райана Гослинга.

Райан Гослинг крутой и талантливый актер. А его тело украшают несколько интересных и одновременно забавных татуировок. Айда разбираться вместе с Men 24 , какие татуировки нанесены на тело Райана Гослинга.

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1. Дерево дарения

На левом плече актера можно увидеть достаточно большую татуировку.

Значение: когда он был ребенком, мама Райана, Донна, читала ему и его старшей сестре книгу "The Giving Tree" ("Дерево дарения") писателя Шела Сильверстейна. Он, к слову, рисовал иллюстрации для Playboy в свое время. К сожалению, в возрасте 11 лет его родители развелись. Поэтому не исключено, что татуировка напоминает ему о счастливом и беззаботном детстве.



Дерево дарения напоминает Гослингу счастливое детство / Фото pinterest

2. Кактус

На левом предплечье ты можешь увидеть смешную татуировку кактуса.

Значение: будешь удивлен, но это не кактус. Это рука монстра, которую себе Гослинг набил самостоятельно.

Предполагается, что одна из моих татуировок должна изображать руку монстра, который выпустил окровавленное сердце. Но я сам сделал ее с помощью набора для татуировок, поэтому она напоминает кактус,

– рассказывает Гослинг.



На этой татуировке рука монстра, а не кактус / Фото esquire

3. ЕСМЕ

На косточках пальцев актера тоже была татуировка.

Значение: Райан просто нанес на костяшки пальцев первые несколько букв имени его дочери Эсмеральды. Мы немного пересматривали свежие фото Гослинга. На них татуировки с инициалами не видно.



Татуировка Эсме посвященная его дочери Эсмеральде / Фото

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4. Призрачная женщина и скелет

В Райана Гослинга на внутренней стороне левой руки есть еще одна странная татуировка.

Значение: на этой татуировке изображена призрачная женщина со скелетом. Говорят, женщину звали Теда Бара, и она была известной актрисой в эпоху немого кино. С 1914 по 1926 годы она снялась более чем в 40 фильмах.



Говорят, татуировка посвященная актрисе Тедди Бери / Фото pinterest

5. Штрих-код

На левом запястье есть еще одна татуировка, которую Гослинг сделал себе сам.

Значение: творческий Райан решил снова взять машинку для татуировок. Самодельные рисунки он называет "смешными". По словам Гослинга, "татуировка никогда не должна иметь смысл, потому что в определенный момент ты возненавидишь ее, поэтому она должна рассмешить тебя".



Остальные татуировки на теле Райана Гослинга появляются только в кино / Фото Atsushi Nishijima

Райан Гослинг не фанат огромного количества татуировок на теле. Но часть его рисунков сделанные собственноручно. Сам же актер признается, что слишком много смысла вкладывать в тату не нужно, чтобы потом не расстраиваться!