Ми дуже часто видаємо бажане за дійсність. Так, ввічливу усмішку дівчини часто сприймаємо як натяк на щось більше. Але ж ми просто забуваємо про те, що вона може бути надзвичайно добре вихованою та не мати на меті образити тебе, навіть якщо твої жарти не смішні геть нікому. Спробуймо розібратися, що свідчить про те, що вона з тобою фліртує, аби не повестися на елементарну ввічливість.

Спробуймо разом на Men 24 розібратися, що можна вважати фліртом зі сторони панянки, аби ти не потрапив у незручну ситуацію.

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Чарівні дівчата зводять нас з розуму, тож не дивно, що ми часто втрачаємо голову та сприймаємо як флірт усе, що відбувається навколо. "Господи, вона мені усміхнулася", – подумав ти і серце забилося шалено. Можливо, пора вже нарешті підійти та почати використовувати усі свої чари та харизму, про яку ми тобі розповідали?

А от і не надто поспішай тішити своє самолюбство. Цілком імовірно, що це звична для неї манера поведінки, тож і ніякий це не флірт. То що тоді флірт?

Вона довго дивиться тобі в очі

Якщо між вами відбувається тривалий зоровий контакт, то практично на 100% можна бути впевненим у тому, що флірт таки відбувається. Ясна річ, що не потрібно подумки рахувати до ста.

А ще її може видати невпевнена усмішка, коли ваші погляди зустрінуться. Зверни також увагу на те, що очі її ковзають по всьому твоєму тілу: від голови до ніг. Панянка оцінює тебе, тож будь до цього готовим.

Фізичний контакт

Ще одна ознака того, що вона з тобою фліртує, – тактильний контакт. Це може бути буцімто випадковий дотик, коли ви стоїте поруч. Але тут слід звернути увагу на те, що ініціатива має іти саме від неї, аби ти не опинився у дещо незручній ситуації.

Тож, якщо вона до тебе притулиться, аби послухати музику в навушниках, – вважай це добрим знаком.



Зверни увагу на те, чи готова вона налагоджувати фізичний контакт / Фото istock

Питання важливі

Дружня розмова передбачає спілкування про все на світі. Що ж стосується флірту, то коло може звузитися не на загальних питаннях, а на конкретиці.

Не лякайся питанням про кар'єру, власне житло абощо. Це нормально, якщо вона подумки уже почала називати ваших спільних дітей.

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Невербальні сигнали

Можеш звернути увагу й на мову її тіла. Під час розмови вона сором'язливо покусує губи, червоніє, грається з волоссям або ж час до часу поправляє сукенку. Вона схвильована, і це може зіграти тобі на руку, якщо ти готовий до чогось більшого, ніж просто спілкування.

Але не варто відразу ж хапати її за руку та кликати до себе додому. Уважно вивчай поведінку дівчини, адже є ймовірність, що усі ці "ознаки" не мають абсолютно нічого спільного з реальним фліртом.



Зверни увагу на мову її тіла / Фото adobestock

Комплімент

Усім нам приємно чути компліменти. А вдвічі приємніше їх отримувати від тих, хто нам подобається. Тож немає нічого дивного, якщо панянка оцінить твої біцепси або ж стиль. Це просто означає, що ти своєю зовнішністю її зачепив. А разом з тим, вона готова спілкуватися не лише про погоду.

Головне – не переплутати сарказм зі щирими словами.

Вся увага на тобі

Якщо під час розмови вона не оглядається по сторонах, то це вже хороший знак. Цікавиш її зараз саме ти, тож і сконцентрована вона винятково на твоїй персоні.

Знову ж таки, не плекай марні надії, якщо у приміщенні нікого крім вас нема. Цілком імовірно, що їй просто немає на кого кидати свій погляд.

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Флірт від звичайної ввічливості відрізнити можна. Але слід бути уважним до деталей, мови тіла та манери спілкування панянки. Не проґав можливість зав'язати круті стосунки, якщо дівчина усією своєю поведінкою буквально кричить, що теж не проти цього!