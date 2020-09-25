Мы очень часто выдаем желаемое за действительность. Так, вежливую улыбку девушки часто воспринимаем как намек на нечто большее. Но мы просто забываем о том, что она может быть очень хорошо воспитанною и не иметь целью оскорбить тебя, даже если твои шутки не смешные совершенно некому. Попробуем разобраться, что свидетельствует о том, что она с тобой флиртует, чтобы не повестись на вежливость.

Попробуем вместе на Men 24 разобраться, что можно считать флиртом со стороны барышни, чтобы ты не попал в неудобную ситуацию.

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Очаровательные девушки сводят нас с ума, поэтому не удивительно, что мы часто теряем голову и воспринимаем как флирт все, что происходит вокруг. "Господи, она мне улыбнулась", – подумал ты и сердце забилось безумно. Возможно, пора уже наконец подойти и начать использовать все свои чары и харизму, о которой мы тебе говорили?

А вот и не нужно слишком спеш и ть тешить свое самолюбие. Вполне вероятно, что это привычная для нее манера поведения, поэтому и никакой это не флирт. А ч то тогда флирт?

Она долго смотрит тебе в глаза

Если между вами происходит длительный зрительный контакт, то практически на 100% можно быть уверенным в том, что флирт таки происходит. Конечно, не нужно мысленно считать до ста.

А еще ее может выдать неуверенный улыбка, когда ваши взгляды встретятся.

Обрати также внимание на то, что глаза ее скользят по всему твоему телу от головы до ног. Барышня оценивает тебя, и будь к этому готов.

Физический контакт

Еще один признак того, что она с тобой флиртует, – тактильный контакт. Это может быть якобы случайное прикосновение, когда вы стоите рядом. Но здесь следует обратить внимание на то, что инициатива должна идти именно от нее, чтобы ты не оказался в несколько неудобной ситуации.

Поэтому, если она к тебе прижмется, чтобы послушать музыку в наушниках, - считай это хорошим знаком.



Обрати внимание на то, готова ли она налаживать физический контакт / Фото istock

Вопрос важные

Дружеский разговор предполагает общение обо всем на свете. Что же касается флирта, то круг может сузиться не на общих вопросах, а на конкретике.

Не пугайся вопросов о карьере, собственное жилье ли. Это нормально, если она мысленно уже начала называть ваших общих детей.

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Невербальные сигналы

Можешь обратить внимание и на язык ее тела. Во время разговора она стыдливо покусывает губы, краснеет, играет с волосами или время от времени поправляет платье. Она взволнована, и это может сыграть тебе на руку, если ты готов к чему-то большему, чем просто общение. Но не стоит сразу же хватать ее за руку и звать к себе домой.

Внимательно изучай поведение девушки, ведь есть вероятность, что все эти "признаки" не имеют абсолютно ничего общего с реальным флиртом.



Обрати внимание на язык ее тела / Фото adobestock

Комплимент

Всем нам приятно слышать комплименты. А вдвойне приятно их получать от тех, кто нам нравится. Поэтому нет ничего удивительного, если барышня оценит твои бицепсы или стиль. Это просто значит, что ты своей внешностью ее зацепил. А вместе с тем, она готова общаться не только о погоде.

Главное – не перепутать сарказм с искренними словами.

Все внимание на тебе

Если во время разговора она не оглядывается по сторонам, то это уже хороший знак. Интересуешь ее сейчас именно ты, поэтому и сконцентрирована она исключительно на твоей персоне.

Опять же, не стоит питать напрасные надежды, если в помещении никого кроме вас нет. Вполне вероятно, что ей просто не на кого бросать свой взгляд.

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