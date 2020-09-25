Она не флиртует с тобой: как различить вежливость и желание познакомиться поближе
Мы очень часто выдаем желаемое за действительность. Так, вежливую улыбку девушки часто воспринимаем как намек на нечто большее. Но мы просто забываем о том, что она может быть очень хорошо воспитанною и не иметь целью оскорбить тебя, даже если твои шутки не смешные совершенно некому. Попробуем разобраться, что свидетельствует о том, что она с тобой флиртует, чтобы не повестись на вежливость.
Попробуем вместе на Men 24 разобраться, что можно считать флиртом со стороны барышни, чтобы ты не попал в неудобную ситуацию.
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Очаровательные девушки сводят нас с ума, поэтому не удивительно, что мы часто теряем голову и воспринимаем как флирт все, что происходит вокруг. "Господи, она мне улыбнулась", – подумал ты и сердце забилось безумно. Возможно, пора уже наконец подойти и начать использовать все свои чары и харизму, о которой мы тебе говорили?
А вот и не нужно слишком спешить тешить свое самолюбие. Вполне вероятно, что это привычная для нее манера поведения, поэтому и никакой это не флирт. А что тогда флирт?
Она долго смотрит тебе в глаза
Если между вами происходит длительный зрительный контакт, то практически на 100% можно быть уверенным в том, что флирт таки происходит. Конечно, не нужно мысленно считать до ста.
- А еще ее может выдать неуверенный улыбка, когда ваши взгляды встретятся.
Обрати также внимание на то, что глаза ее скользят по всему твоему телу от головы до ног. Барышня оценивает тебя, и будь к этому готов.
Физический контакт
Еще один признак того, что она с тобой флиртует, – тактильный контакт. Это может быть якобы случайное прикосновение, когда вы стоите рядом. Но здесь следует обратить внимание на то, что инициатива должна идти именно от нее, чтобы ты не оказался в несколько неудобной ситуации.
- Поэтому, если она к тебе прижмется, чтобы послушать музыку в наушниках, - считай это хорошим знаком.
Обрати внимание на то, готова ли она налаживать физический контакт / Фото istock
Вопрос важные
Дружеский разговор предполагает общение обо всем на свете. Что же касается флирта, то круг может сузиться не на общих вопросах, а на конкретике.
- Не пугайся вопросов о карьере, собственное жилье ли. Это нормально, если она мысленно уже начала называть ваших общих детей.
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Невербальные сигналы
Можешь обратить внимание и на язык ее тела. Во время разговора она стыдливо покусывает губы, краснеет, играет с волосами или время от времени поправляет платье. Она взволнована, и это может сыграть тебе на руку, если ты готов к чему-то большему, чем просто общение. Но не стоит сразу же хватать ее за руку и звать к себе домой.
- Внимательно изучай поведение девушки, ведь есть вероятность, что все эти "признаки" не имеют абсолютно ничего общего с реальным флиртом.
Обрати внимание на язык ее тела / Фото adobestock
Комплимент
Всем нам приятно слышать комплименты. А вдвойне приятно их получать от тех, кто нам нравится. Поэтому нет ничего удивительного, если барышня оценит твои бицепсы или стиль. Это просто значит, что ты своей внешностью ее зацепил. А вместе с тем, она готова общаться не только о погоде.
- Главное – не перепутать сарказм с искренними словами.
Все внимание на тебе
Если во время разговора она не оглядывается по сторонам, то это уже хороший знак. Интересуешь ее сейчас именно ты, поэтому и сконцентрирована она исключительно на твоей персоне.
- Опять же, не стоит питать напрасные надежды, если в помещении никого кроме вас нет. Вполне вероятно, что ей просто не на кого бросать свой взгляд.
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Флирт от обычной вежливости отличить можно. Но следует быть внимательным к деталям, языку тела и манерам общения барышни. Не пропусти возможность завязать крутые отношения, если девушка всем своим поведением буквально кричит, что тоже не против этого!