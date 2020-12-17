Що таке потенція? Та що робити, якщо з нею щось негаразд? Звісно, слід звернутися до лікаря. Але протистояти порушенням цієї важливої для чоловіка спроможності іноді можна і без лікарського втручання. Men 24 розповість, як саме.

Чоловічу сексуальну активність здавна вважають і запорукою продовження роду, і одним із визначальних факторів повноцінного життя загалом. Як боротися з порушеннями цієї активності – читай на Men 24.

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Потенція: що це таке та від чого залежить

Слово "потенція" (від латинського potentia – сила) є побутовим. Так позначають спроможність чоловіка до статевого життя. Тут мовиться про швидкість виникнення ерекції, її стабільність, тривалість статевого акту тощо.

Відповідно, порушення цієї спроможності називають імпотенцією . Лікарі, утім, вживають інший термін.

. Лікарі, утім, вживають інший термін. Еректильна дисфункція – тобто, неправильне функціонування статевого члена, що призводить до неможливості статевого акту загалом або еякуляції (оргазму) зокрема.

Причому це явище рідко є самостійним – зазвичай, причиною є хвороби або психологічні чинники.



Під потенцією зазвичай мають на увазі успішну чоловічу сексуальну активність / Фото unsplash​

Як поліпшити потенцію у молодому віці

За статистикою, половина старших за 40 років чоловіків час до часу відчувають оцю еректильну дисфункцію. Однак медики кажуть, що імпотенція в останні десятиліття "молодшає". Нині до лікарів із подібними проблемами звертаються навіть юнаки.

Найімовірніше, це пов'язано зі зниженням фізичних навантажень у мешканців мегаполісів, незбалансованим харчуванням, поганою екологією.

зниженням фізичних навантажень у мешканців мегаполісів, незбалансованим харчуванням, поганою екологією. Дуже погано також впливає й надмірна роль спілкування у соціальних мережах замість фізичної близькості наживо.

Відповідно, якщо усунути ці фактори або зменшити їхній вплив на організм, у більшості випадків (не пов'язаних із супутніми захворюваннями) проблему поганої потенції можна усунути без наслідків.

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Як поліпшити потенцію без медикаментів

Щоб покращити потенцію, і при цьому не вживати медикаментів, треба передусім позбавитися у своєму житті деяких речей (або хоча б зменшити їхній вплив на себе).

Стрес

Один з найзліших ворогів ерекції – стрес. Він порушує серцевий ритм, підвищує тиск, погіршує настрій. Як за таких умов мати бажання до сексу?

А відсутність бажання і погана ерекція самі по собі вганяють у стрес. Так і виходить замкнене коло.



Покращити чоловічу потенцію можна і без медикаментів та значних витрат / Фото unsplash

Що робити: шукай способи, як зменшити вплив на себе негативних психологічних навантажень.

Це може бути щось простеньке (наприклад, йога), а може й психотерапія – залежить від твоїх потреб, смаків та кількості стресів у житті.

Шкідливі звички

Сигарети й алкоголь – прекрасний спосіб отримати спазми судин. Щодо куріння – тут без варіантів треба зав'язувати, а от з алкоголем є заувага:

Помірна доза не шкодить потенції, а іноді й поліпшує її. Звісно, алкоголь повинен бути якісним.

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Зайва вага

Зайві кілограми додатково навантажують серцево-судинну систему. А це завжди негативно позначається на статевій функції.

Тож за вагою варто стежити!

Як поліпшити потенцію народними засобами

Щоб покращити потенцію, важливо дещо змінити у своєму житті – зокрема, додати у нього корисну їжу, каву та більше світла.

Корисна їжа

Часник, цибуля, перець чилі й банани мають, кажуть, чарівні для потенції властивості. Та тут немає насправді дива – вони ж поліпшують кровообіг. У бананах ще й калію багато, а він підвищує лібідо.



Правильна та корисна їжа може зарадити негараздам із потенцією / Фото unsplash

Добре також додати до раціону продукти з високим вмістом омега-3 і вітамінів групи В (вони покращують надходження нервових сигналів від мозку до різних частин тіла, тож, ясна річ, і до пеніса).

Це лосось, тунець, авокадо, оливкова олія, свинина, арахіс, квасоля, курячі яйця (як їх не готуй). Ну й устриці, куди ж без них.

Кава

Наукові дослідження засвідчили, що чоловіки, які випивають 2 – 3 чашки кави на день, скаржаться на еректильну дисфункцію рідше, ніж ті, хто уникає кофеїну.

Річ у тім, що кофеїн впливає на статеву функцію подібно віагри: розширює судини й збільшує кровотік.

Світло

Наш організм так запрограмований, що у сутінках запускає вироблення мелатоніну. Цей гормон допомагає людині заспокоїтися і заснути.



Сонце – не тільки джерело життя, а й джерело того, від чого життя виникає / Фото unsplash

​Зрозуміло, що якщо мелатоніну буде менше – сексуальне бажання буде кращим, а ерекція якіснішою.

Тому вмикай світло, коли займаєшся сексом. Або роби це (що ще краще) під сонячними променями.

Швидкі та прості способи покращення потенції

Регулярний контрастний душ і прикладання льоду до різних ділянок тіла задля тренування кровоносних судин.

Вживання настоянок женьшеню, родіоли, конюшини, лимонника, звіробою, кропиви, деревію та інших рослин.

Men 24 застерігає: так, є способи підвищити потенцію вдома без лікарів та ліків. Але насправді саме до фахівця слід звернутися з цією проблемою, і в першу чергу вживати заходів за його порадами.

Вправи для поліпшення потенції

Щоб потенція була стабільною та якісною, можна виконувати певні вправи.

Кардіонавантаження

Щоб ерекція була якісною та стабільною, серцево-судинна система має бути здоровою.



Справа не у сантиметрах, а в їхній функціональності – а функціональність потребує тренувань / Фото unsplash

Не вдаватимемося у наукові пояснення взаємозв'язку кровообігу й рівня тестостерону. Просто пам'ятай: кардіонавантаження – відмінний спосіб поліпшити потенцію.

Що робити: 30 – 40 хвилин на день присвятити вправам кардіо. Побігай, поплавай у басейні, пограй у теніс. Та хоча б кілька зупинок пішки пройди. І серце, і те, що нижче пояса, скажуть тобі: "Дякую!"

Вправи Кегеля

Вправи Кегеля найчастіше рекомендують жінкам, але ж дарма! Деяким чоловікам ці регулярні вправи дійсно допомагають поліпшити ерекцію, збільшити інтенсивність оргазмів, і навіть запобігти передчасній еякуляції.

Що робити: стиснути м'язи тазового дна й утримувати їх напруженими 5 секунд. Потім розслабити. І так повторювати 10 – 20 разів (в ідеалі – 2 або 3 підходи протягом доби).

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Великий плюс вправ Кегеля в тому, що для їх виконання не потрібні особливі умови. Тренуватися можна де завгодно. За умови регулярних занять результат стане очевидним вже через 3 – 6 тижнів

Регулярний секс

А ти як думав? Найкращий спосіб побороти проблеми з потенцією – регулярно, хоч 2 чи 3 рази на тиждень, займатися сексом. І ще кілька разів можна погратися у самозадоволення – для профілактики.