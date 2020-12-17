Як поліпшити потенцію без медикаментів: поради, вправи, народні засоби
Що таке потенція? Та що робити, якщо з нею щось негаразд? Звісно, слід звернутися до лікаря. Але протистояти порушенням цієї важливої для чоловіка спроможності іноді можна і без лікарського втручання. Men 24 розповість, як саме.
Чоловічу сексуальну активність здавна вважають і запорукою продовження роду, і одним із визначальних факторів повноцінного життя загалом. Як боротися з порушеннями цієї активності – читай на Men 24.
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Потенція: що це таке та від чого залежить
Слово "потенція" (від латинського potentia – сила) є побутовим. Так позначають спроможність чоловіка до статевого життя. Тут мовиться про швидкість виникнення ерекції, її стабільність, тривалість статевого акту тощо.
- Відповідно, порушення цієї спроможності називають імпотенцією. Лікарі, утім, вживають інший термін.
- Еректильна дисфункція – тобто, неправильне функціонування статевого члена, що призводить до неможливості статевого акту загалом або еякуляції (оргазму) зокрема.
Причому це явище рідко є самостійним – зазвичай, причиною є хвороби або психологічні чинники.
Під потенцією зазвичай мають на увазі успішну чоловічу сексуальну активність / Фото unsplash
Як поліпшити потенцію у молодому віці
За статистикою, половина старших за 40 років чоловіків час до часу відчувають оцю еректильну дисфункцію. Однак медики кажуть, що імпотенція в останні десятиліття "молодшає". Нині до лікарів із подібними проблемами звертаються навіть юнаки.
- Найімовірніше, це пов'язано зі зниженням фізичних навантажень у мешканців мегаполісів, незбалансованим харчуванням, поганою екологією.
- Дуже погано також впливає й надмірна роль спілкування у соціальних мережах замість фізичної близькості наживо.
Відповідно, якщо усунути ці фактори або зменшити їхній вплив на організм, у більшості випадків (не пов'язаних із супутніми захворюваннями) проблему поганої потенції можна усунути без наслідків.
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Як поліпшити потенцію без медикаментів
Щоб покращити потенцію, і при цьому не вживати медикаментів, треба передусім позбавитися у своєму житті деяких речей (або хоча б зменшити їхній вплив на себе).
Стрес
Один з найзліших ворогів ерекції – стрес. Він порушує серцевий ритм, підвищує тиск, погіршує настрій. Як за таких умов мати бажання до сексу?
- А відсутність бажання і погана ерекція самі по собі вганяють у стрес. Так і виходить замкнене коло.
Покращити чоловічу потенцію можна і без медикаментів та значних витрат / Фото unsplash
Що робити: шукай способи, як зменшити вплив на себе негативних психологічних навантажень.
- Це може бути щось простеньке (наприклад, йога), а може й психотерапія – залежить від твоїх потреб, смаків та кількості стресів у житті.
Шкідливі звички
Сигарети й алкоголь – прекрасний спосіб отримати спазми судин. Щодо куріння – тут без варіантів треба зав'язувати, а от з алкоголем є заувага:
- Помірна доза не шкодить потенції, а іноді й поліпшує її. Звісно, алкоголь повинен бути якісним.
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Зайва вага
Зайві кілограми додатково навантажують серцево-судинну систему. А це завжди негативно позначається на статевій функції.
- Тож за вагою варто стежити!
Як поліпшити потенцію народними засобами
Щоб покращити потенцію, важливо дещо змінити у своєму житті – зокрема, додати у нього корисну їжу, каву та більше світла.
Корисна їжа
Часник, цибуля, перець чилі й банани мають, кажуть, чарівні для потенції властивості. Та тут немає насправді дива – вони ж поліпшують кровообіг. У бананах ще й калію багато, а він підвищує лібідо.
Правильна та корисна їжа може зарадити негараздам із потенцією / Фото unsplash
Добре також додати до раціону продукти з високим вмістом омега-3 і вітамінів групи В (вони покращують надходження нервових сигналів від мозку до різних частин тіла, тож, ясна річ, і до пеніса).
- Це лосось, тунець, авокадо, оливкова олія, свинина, арахіс, квасоля, курячі яйця (як їх не готуй). Ну й устриці, куди ж без них.
Кава
Наукові дослідження засвідчили, що чоловіки, які випивають 2 – 3 чашки кави на день, скаржаться на еректильну дисфункцію рідше, ніж ті, хто уникає кофеїну.
- Річ у тім, що кофеїн впливає на статеву функцію подібно віагри: розширює судини й збільшує кровотік.
Світло
Наш організм так запрограмований, що у сутінках запускає вироблення мелатоніну. Цей гормон допомагає людині заспокоїтися і заснути.
Сонце – не тільки джерело життя, а й джерело того, від чого життя виникає / Фото unsplash
Зрозуміло, що якщо мелатоніну буде менше – сексуальне бажання буде кращим, а ерекція якіснішою.
- Тому вмикай світло, коли займаєшся сексом. Або роби це (що ще краще) під сонячними променями.
Швидкі та прості способи покращення потенції
- Регулярний контрастний душ і прикладання льоду до різних ділянок тіла задля тренування кровоносних судин.
- Вживання настоянок женьшеню, родіоли, конюшини, лимонника, звіробою, кропиви, деревію та інших рослин.
Вправи для поліпшення потенції
Щоб потенція була стабільною та якісною, можна виконувати певні вправи.
Кардіонавантаження
Щоб ерекція була якісною та стабільною, серцево-судинна система має бути здоровою.
Справа не у сантиметрах, а в їхній функціональності – а функціональність потребує тренувань / Фото unsplash
Не вдаватимемося у наукові пояснення взаємозв'язку кровообігу й рівня тестостерону. Просто пам'ятай: кардіонавантаження – відмінний спосіб поліпшити потенцію.
- Що робити: 30 – 40 хвилин на день присвятити вправам кардіо. Побігай, поплавай у басейні, пограй у теніс. Та хоча б кілька зупинок пішки пройди. І серце, і те, що нижче пояса, скажуть тобі: "Дякую!"
Вправи Кегеля
Вправи Кегеля найчастіше рекомендують жінкам, але ж дарма! Деяким чоловікам ці регулярні вправи дійсно допомагають поліпшити ерекцію, збільшити інтенсивність оргазмів, і навіть запобігти передчасній еякуляції.
- Що робити: стиснути м'язи тазового дна й утримувати їх напруженими 5 секунд. Потім розслабити. І так повторювати 10 – 20 разів (в ідеалі – 2 або 3 підходи протягом доби).
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Великий плюс вправ Кегеля в тому, що для їх виконання не потрібні особливі умови. Тренуватися можна де завгодно. За умови регулярних занять результат стане очевидним вже через 3 – 6 тижнів
Регулярний секс
А ти як думав? Найкращий спосіб побороти проблеми з потенцією – регулярно, хоч 2 чи 3 рази на тиждень, займатися сексом. І ще кілька разів можна погратися у самозадоволення – для профілактики.
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