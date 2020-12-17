Как улучшить потенцию без медикаментов: советы, упражнения, народные средства
Что такое потенция? И что делать, если с ней что-то не так? Конечно, следует обратиться к врачу. Но противостоять нарушениям этой важной для мужчины способности иногда можно и без врачебного вмешательства. Men 24 расскажет, как именно.
Мужскую сексуальную активность издавна считают и залогом продолжения рода, и одним из определяющих факторов полноценной жизни в целом. Как бороться с нарушениями этой активности – читай на Men 24.
Обрати внимание Эти 5 упражнений помогут тебе стать настоящим монстром в постели
Потенция: что это такое и от чего зависит
Слово "потенция" (от латинского potentia – сила) является бытовым. Так обозначают способность мужчины к половой жизни. Имеется в виду скорость возникновения эрекции, ее стабильность, продолжительность полового акта и тому подобное.
- Соответственно, нарушение этой способности называют импотенцией. Врачи, впрочем, употребляют другой термин.
- Эректильная дисфункция – то есть, неправильное функционирование полового члена, что приводит к невозможности полового акта в целом или эякуляции (оргазма) в частности.
Причем это явление редко является самостоятельным – как правило, причиной являются болезни или психологические факторы.
Под потенцией обычно имеют в виду успешную мужскую сексуальную активность / Фото unsplash
Как улучшить потенцию в молодом возрасте
По статистике, половина мужчин старше 40 лет время от времени испытывают эректильную дисфункцию. Однако медики говорят, что импотенция в последние десятилетия "молодеет". Сейчас к врачам с подобными проблемами обращаются даже юноши.
- Скорее всего, это связано со снижением физических нагрузок у жителей мегаполисов, несбалансированным питанием, плохой экологией.
- Очень плохо также влияет и чрезмерная роль общения в социальных сетях вместо физической близости вживую.
Соответственно, если устранить эти факторы или уменьшить их влияние на организм, в большинстве случаев (не связанных с сопутствующими заболеваниями) проблему плохой потенции можно устранить без последствий.
Стоит знать Без паники: как меняется твой член с возрастом
Как улучшить потенцию без медикаментов
Чтобы улучшить потенцию, и при этом не употреблять медикаментов, надо прежде всего избавиться в своей жизни от некоторых вещей (или хотя бы уменьшить их влияние на себе).
Стресс
Один из злейших врагов эрекции – стресс. Он нарушает сердечный ритм, повышает давление, ухудшает настроение. Как в таких условиях иметь желание к сексу?
- А отсутствие желания и плохая эрекция сами по себе вгоняют в стресс. Так и получается замкнутый круг.
Улучшить мужскую потенцию можно и без медикаментов и значительных затрат / Фото unsplash
Что делать: ищи способы, как уменьшить влияние на себя негативных психологических нагрузок.
- Это может быть что-то простенькое (например, йога), а может и психотерапия – зависит от твоих потребностей, вкусов и количества стрессов в жизни.
Вредные привычки
Сигареты и алкоголь – прекрасный способ приобрести спазмы сосудов. О курении – тут без вариантов надо завязывать, а вот касаемо алкоголя есть замечание:
- Умеренная доза не вредит потенции, а иногда и улучшает ее. Конечно, алкоголь должен быть качественным.
К слову Продукт Века: Бренд с Украины сорвал "джекпот" в Лас-Вегасе
Лишний вес
Лишние килограммы дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему. А это всегда негативно сказывается на половой функции.
- Поэтому за весом стоит следить!
Как улучшить потенцию народными средствами
Чтобы улучшить потенцию, важно кое-что изменить в своей жизни – в частности, добавить в нее полезную пищу, кофе и больше света.
Полезная пища
Чеснок, лук, перец чили и бананы имеют, как говорят, волшебные для потенции свойства. И здесь нет на самом деле чуда – они же улучшают кровообращение. В бананах еще и калия много, а он повышает либидо.
Правильная и полезная пища может помочь невзгодам с потенцией / Фото unsplash
Хорошо также добавить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3 и витаминов группы В (они улучшают поступление нервных сигналов от мозга к различным частям тела, среди которых, конечно, и к пенису).
- Это лосось, тунец, авокадо, оливковое масло, свинина, арахис, фасоль, куриные яйца (как их ни готовь). Ну и устрицы, куда без них.
Кофе
Научные исследования показали, что мужчины, которые выпивают 2 – 3 чашки кофе в день, жалуются на эректильную дисфункцию реже, чем те, кто избегает кофеина.
- Дело в том, что кофеин влияет на половую функцию подобно виагре: расширяет сосуды и увеличивает кровоток.
Свет
Наш организм так запрограммирован, что в сумерках запускает выработку мелатонина. Этот гормон помогает человеку успокоиться и заснуть.
Солнце - не только источник жизни, но и источник того, от чего жизнь возникает / Фото unsplash
Понятно, что если мелатонина будет меньше – сексуальное желание будет лучшим, а эрекция качественной.
- Поэтому включай свет, когда занимаешься сексом. Или делай это (что еще лучше) под солнечными лучами.
Быстрые и простые способы улучшения потенции
- Регулярный контрастный душ и прикладывание льда к разным участкам тела для тренировки кровеносных сосудов.
- Употребление настоек женьшеня, родиолы, клевера, лимонника, зверобоя, крапивы, тысячелистника и других растений.
Упражнения для улучшения потенции
Чтобы потенция была стабильной и качественной, можно выполнять определенные упражнения.
Кардионагрузка
Чтобы эрекция была качественной и стабильной, сердечно-сосудистая система должна быть здоровой.
Дело не в сантиметрах, а в их функциональности – а функциональность требует тренировок / Фото unsplash
Не будем вдаваться в научные объяснения взаимосвязи кровообращения и уровня тестостерона. Просто помни: кардионагрузка – отличный способ улучшить потенцию.
- Что делать: 30 – 40 минут в день посвятить упражнениям кардио. Побегай, поплавай в бассейне, поиграй в теннис. Да хотя бы несколько остановок пешком пройди. И сердце, и то, что ниже пояса, скажут тебе: "Спасибо!"
Упражнения Кегеля
Упражнения Кегеля чаще всего рекомендуют женщинам, но ведь зря! Некоторым мужчинам эти регулярные упражнения действительно помогают улучшить эрекцию, увеличить интенсивность оргазмов, а также предотвратить преждевременную эякуляции.
- Что делать: сжать мышцы тазового дна и удерживать их напряженными 5 секунд. Затем расслабить. И так повторять 10 – 20 раз (в идеале – в 2 или 3 подхода в течение суток).
Это важно 7 привычек, которые положительно повлияют на твою эрекцию: советы врачей
Большой плюс упражнений Кегеля в том, что для их выполнения не нужны особые условия. Тренироваться можно где угодно. При регулярных занятиях результат станет очевидным уже через 3 – 6 недель
Секс
А ты как думал? Лучший способ побороть проблемы с потенцией – регулярно, хоть 2 или 3 раза в неделю, заниматься сексом. И еще несколько раз можно поиграть в самоудовлетворение – для профилактики.
Поделиться новостью