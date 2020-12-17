Что такое потенция? И что делать, если с ней что-то не так? Конечно, следует обратиться к врачу. Но противостоять нарушениям этой важной для мужчины способности иногда можно и без врачебного вмешательства. Men 24 расскажет, как именно.

Мужскую сексуальную активность издавна считают и залогом продолжения рода, и одним из определяющих факторов полноценной жизни в целом. Как бороться с нарушениями этой активности – читай на Men 24.

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Потенция: что это такое и от чего зависит

Слово "потенция" (от латинского potentia – сила) является бытовым. Так обозначают способность мужчины к половой жизни. Имеется в виду скорость возникновения эрекции, ее стабильность, продолжительность полового акта и тому подобное.

Соответственно, нарушение этой способности называют импотенцией . Врачи, впрочем, употребляют другой термин.

Эректильная дисфункция – то есть, неправильное функционирование полового члена, что приводит к невозможности полового акта в целом или эякуляции (оргазма) в частности.

Причем это явление редко является самостоятельным – как правило, причиной являются болезни или психологические факторы.



Под потенцией обычно имеют в виду успешную мужскую сексуальную активность / Фото unsplash

Как улучшить потенцию в молодом возрасте

По статистике, половина мужчин старше 40 лет время от времени испытывают эректильную дисфункцию. Однако медики говорят, что импотенция в последние десятилетия "молодеет". Сейчас к врачам с подобными проблемами обращаются даже юноши.

Скорее всего, это связано со снижением физических нагрузок у жителей мегаполисов, несбалансированным питанием, плохой экологией.

Очень плохо также влияет и чрезмерная роль общения в социальных сетях вместо физической близости вживую.

Соответственно, если устранить эти факторы или уменьшить их влияние на организм, в большинстве случаев (не связанных с сопутствующими заболеваниями) проблему плохой потенции можно устранить без последствий.

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Как улучшить потенцию без медикаментов

Чтобы улучшить потенцию, и при этом не употреблять медикаментов, надо прежде всего избавиться в своей жизни от некоторых вещей (или хотя бы уменьшить их влияние на себе).

Стресс

Один из злейших врагов эрекции – стресс. Он нарушает сердечный ритм, повышает давление, ухудшает настроение. Как в таких условиях иметь желание к сексу?

​ А отсутствие желания и плохая эрекция сами по себе вгоняют в стресс. Так и получается замкнутый круг.



Улучшить мужскую потенцию можно и без медикаментов и значительных затрат / Фото unsplash

Что делать: ищи способы, как уменьшить влияние на себя негативных психологических нагрузок.

​ Это может быть что-то простенькое (например, йога), а может и психотерапия – зависит от твоих потребностей, вкусов и количества стрессов в жизни.

Вредные привычки

Сигареты и алкоголь – прекрасный способ приобрести спазмы сосудов. О курении – тут без вариантов надо завязывать, а вот касаемо алкоголя есть замечание:

Умеренная доза не вредит потенции, а иногда и улучшает ее. Конечно, алкоголь должен быть качественным.

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Лишний вес

Лишние килограммы дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему. А это всегда негативно сказывается на половой функции.

​Поэтому за весом стоит следить!

Как улучшить потенцию народными средствами

Чтобы улучшить потенцию, важно кое-что изменить в своей жизни – в частности, добавить в нее полезную пищу, кофе и больше света.

Полезная пища

Чеснок, лук, перец чили и бананы имеют, как говорят, волшебные для потенции свойства. И здесь нет на самом деле чуда – они же улучшают кровообращение. В бананах еще и калия много, а он повышает либидо.



Правильная и полезная пища может помочь невзгодам с потенцией / Фото unsplash

Хорошо также добавить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3 и витаминов группы В (они улучшают поступление нервных сигналов от мозга к различным частям тела, среди которых, конечно, и к пенису ).

​Это лосось, тунец, авокадо, оливковое масло, свинина, арахис, фасоль, куриные яйца (как их ни готовь). Ну и устрицы, куда без них.

Кофе

Научные исследования показали, что мужчины, которые выпивают 2 – 3 чашки кофе в день, жалуются на эректильную дисфункцию реже, чем те, кто избегает кофеина.

​ Дело в том, что кофеин влияет на половую функцию подобно виагре: расширяет сосуды и увеличивает кровоток.

Свет

Наш организм так запрограммирован, что в сумерках запускает выработку мелатонина. Этот гормон помогает человеку успокоиться и заснуть.



Солнце - не только источник жизни, но и источник того, от чего жизнь возникает / Фото unsplash

Понятно, что если мелатонина будет меньше – сексуальное желание будет лучшим, а эрекция качественной.

​ Поэтому включай свет, когда занимаешься сексом. Или делай это (что еще лучше) под солнечными лучами.

Быстрые и простые способы улучшения потенции

Регулярный контрастный душ и п рикладывание льда к разным участкам тела для тренировки кровеносных сосудов.

Употребление настоек женьшеня, родиолы, клевера, лимонника, зверобоя, крапивы, тысячелистника и других растений.

Men 24 предостерегает: да, есть способы повысить потенцию дома без врачей и лекарств. Но на самом деле именно к специалисту следует обратиться с этой проблемой, и в первую очередь принимать меры по его советами.

Упражнения для улучшения потенции

Чтобы потенция была стабильной и качественной, можно выполнять определенные упражнения.

Кардионагрузка

Чтобы эрекция была качественной и стабильной, сердечно-сосудистая система должна быть здоровой.



Дело не в сантиметрах, а в их функциональности – а функциональность требует тренировок / Фото unsplash

Не будем вдаваться в научные объяснения взаимосвязи кровообращения и уровня тестостерона. Просто помни: кардионагрузка – отличный способ улучшить потенцию.

Что делать: 30 – 40 минут в день посвятить упражнениям кардио. Побегай, поплавай в бассейне, поиграй в теннис. Да хотя бы несколько остановок пешком пройди. И сердце, и то, что ниже пояса, скажут тебе: "Спасибо!"

Упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля чаще всего рекомендуют женщинам, но ведь зря! Некоторым мужчинам эти регулярные упражнения действительно помогают улучшить эрекцию, увеличить интенсивность оргазмов, а также предотвратить преждевременную эякуляции.

Что делать: сжать мышцы тазового дна и удерживать их напряженными 5 секунд. Затем расслабить. И так повторять 10 – 20 раз (в идеале – в 2 или 3 подхода в течение суток).

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Большой плюс упражнений Кегеля в том, что для их выполнения не нужны особые условия. Тренироваться можно где угодно. При регулярных занятиях результат станет очевидным уже через 3 – 6 недель

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