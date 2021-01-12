Признайся, ты ведь тоже во время праздников набрал несколько лишних килограммов. И здесь совсем не нужно себя ругать, ведь все можно с легкостью поменять. Воспользуйся несколькими простыми правилами от Men 24, которые помогут не только убрать живот, но и получить желанные кубики пресса.

К твоему вниманию 4 золотых правила, которые позволят не только избавиться от лишних объемов на животе, но и получить кубики пресса. Айда вместе с Men 24 избавляться от того, что мы все наели во время праздников!

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Этих правил похудения лучше всего придерживаться в первой половине дня. Поэтому мы рекомендуем не спать до обеда, если у тебя есть желание избавиться от лишнего.

7:00 Стань на вес ы

Исследования ученых показало, что люди, которые взвешивались не менее 6 дней в неделю, худели быстрее, чем те, кто этого не делал. Почему? Возможно, потому что у них была большая мотивация. Ты видишь как меняется твой вес, поэтому хочешь достигать лучших результатов с каждым днем. Но не стоит слишком сосредотачиваться на своем весе. Помни о том, что иногда он может стоять на месте потому, что у тебя не только сжигается жир, но и наращивается мышечная масса.



Не ленись ежедневно взвешиваться / Фото K. Aleisha Fetters

7:30 Тренируйся перед завтраком

Неважно, бегаешь ты или просто выполняешь зарядку, стоит делать это до завтрака. Тренировка натощак помогают быстрее избавиться жира. Но помни о том, что это должно быть легкое кардио. Еще один хороший вариант – прогуляться в хорошем темпе от 30 до 60 минут. Зато перед изнурительными тренировками мы настоятельно рекомендуем поесть. Тебе однозначно понадобится энергия!



Выполняй легкие упражнения перед завтраком / Фото unsplash

8:30 Сбалансированный завтрак

К завтраку следует добавлять грибы. Несколько исследований показали, что они помогают подавить рост жировых клеток. Более того: они очень вкусные, если их приготовить на гриле.



Добавь к своему привычному завтраку грибы / Фото unsplash

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9:00 Пей кофе

Не стоит отказываться от кофе утром. Исследования показали, что чашечка любимого напитка снижает риск увеличения веса, а также повышение уровня холестерина. Но здесь следует помнить, что все те латте и капучино чрезвычайно калорийны. Поэтому хочешь похудеть – пересаживайся на эспрессо.



Кофе снижает риск увеличения веса и уровня холестерина / Фото unsplash

Но это далеко не все. Не забывай поддерживать водный баланс, вести активный образ жизни, не сидеть слишком долго на одном месте, а также пытаться заниматься спортом. Добавь ко всему этому полноценный отдых. И уже вскоре ты заметишь, как лишний вес отступает, а на его месте появляются кубики пресса. А здесь мы расскажем тебе, как за считанные минуты сделать стальной пресс как в Серхио Рамоса .

Не ленись становиться скульптором для своего тела. Все в твоих руках, поэтому давай с каждым днем ​​становиться лучшей версией себя вчерашнего!