Блогер Стэн Брауни обожает отжиматься. Поэтому он регулярно устраивает себе челленджи именно в этой дисциплине. Это же испытания уже стало вирусным в тиктоке, а сам блогер называет его "самым сложным отжиманием в мире". Смотри, как 10 тысяч отжиманий за месяц повлияли на тело парня!

В одном из своих последних видеороликов о фитнесе, Брауни бросил вызов трем своим друзьям. Они должны были 30 дней отжиматься по 200 раз . Теперь же Брауни решил превзойти своих друзей, взяв на себя задачу амбициознее: 333 отжиманий в течение 30 дней. Поэтому за месяц он запланировал сделать 10 тысяч отжиманий.

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Кто вдохновил Брауни? Он спросил у олимпийского бегуна Ника Симмондса, который несколько недель назад обнаружил, что делать по 300 отжиманий в день в течение 30 дней – крутая идея.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

"Вы, вероятно, думаете: слишком много. Это не может быть круто. Да. Вы правы. Но для науки я должен был попробовать", – отметил блогер в описании к видео.

Сначала все идет так хорошо, как и следовало ожидать. Но уже к пятому дню Брауни почувствовал истощение, на что он не ожидал. Без дней отдыха его организм просто не успевал восстанавливаться, и это заметно.

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На седьмой день он признается, что это ужасная идея. На полпути Брауни начинает видеть прогресс. Отжимания становятся "все легче и легче". Через 3 недели он выполняет 300 отжиманий за 12 минут, что является для него новым рекордом. Да, Брауни не делил 300 отжиманий на блоки, которые он выполнял в течение дня.

Пройдя через значительно тяжёлые испытания на последней неделе, Брауни наконец демонстрирует свои результаты: в начале испытания он весил 80 килограммов, а к концу – 79,1 – разница незначительна. Однако объем его груди вырос со 110 сантиметров до почти 113!

Смотри, как Брауни делал 10 тысяч отжиманий за 30 дней:

Если же ты хочешь накачать грудь без максимального истощения, можешь воспользоваться комплексом упражнений, которым поделился тренер Бенно Питерс. С его помощью можно накачать грудь, используя фитнес-резинки .