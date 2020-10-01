Ром – улюблений напій грізних піратів епохи пізнього середньовіччя, який до смаку й багатьом сучасним чоловікам. Попри його величезну популярність у всьому світі, мало хто знає, як та чим правильно закушувати цей карибський нектар.

Ром – це ж не просто напій. Це, скоріше, друг, з яким вам завжди легко. Він змінює світ. Тому його і п'ють,

– Еріх Марія Ремарк, один із найвідоміших письменників ХХ століття.

Як та чим правильно закушувати ром – знають не всі, хоча напій цей дуже популярний. У ситуації зарадить Men 24: розповідаємо про те, що таке ром та як його правильно споживати.

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Що таке ром

Ром – міцний (або дуже міцний, бо алкоголю там може бути аж до 80%) алкогольний напій з витриманого спирту, здобутого бродінням та дистиляцією меляси цукрової тростини.

Як і віскі та коньяк, ром витримують у бочках, аби він втягнув у себе ароматичні, фарбувальні й дубильні речовини (до слова, як правильно споживати віскі читай тут, а як бути з коньяком – ось тут).

Зазвичай ром коричневого кольору із золотавим відтінком (буває світліший, буває темніший, а буває ближчим до золота).

Походить ром з острова Барбадос у Карибському морі, був надзвичайно популярним серед чесних моряків та піратів від ХVІІ століття. Популярним залишився і донині.



Ром почали виготовляти у XVII столітті, нині він надзвичайно популярний / Фото Nemiroff

Як споживати ром

Так от, ром, як і коньяк, передусім не закушують, а смакують:

Краще – охолодженим, а ще краще – з льодом (на відміну від віскі, яке не рекомендують розбавляти іншими рідинами).

Ром – чудовий складник для коктейлів (особливо світлий):

Цей напій прекрасно поєднується з фруктовими соками, особливо лимонним, кокосовим молоком. Темний ром навіть подають гарячим, він йде в основу грогу.

Важливо: якісний ром, який відбув тривалу витримку в дубових бочках, п'ють чистим – як дигестив.



Ром треба подавати охолодженим, а ще краще – з льодом / Фото pixabay

Чим закушувати ром

Тут усього три варіанти. Перший – без закуски:

Це для поціновувачів, і тільки для рому високої якості.

Другий – дуже добре закушувати (після того, як посмакували) ром просто фруктами:

Бажано тропічними, а ще краще – кубинськими: скибочками ананаса, авокадо або папайї, приправленими корицею.

І третій – легка закуска з креветок до рому також не буде моветоном.

Фахівці Університету Застілля, вже добре нам знайомого, переконують, що дуже добре до рому пасуватиме й шашлик.



Та яка б не була добра закуска, ром – це все ж про пити чистим або у коктейлі / Фото pixabay

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