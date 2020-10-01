Ром – любимый напиток грозных пиратов эпохи позднего средневековья, который по вкусу и многим современным мужчинам. Несмотря на его огромную популярность во всем мире, мало кто знает, как и чем правильно закусывать этот карибский нектар.

Ром – это не просто напиток. Это, скорее, друг, с которым вам всегда легко. Он меняет мир. Поэтому его и пьют,

– Эрих Мария Ремарк, один из самых известных писателей ХХ века.

Как и чем правильно закусывать ром – знают не все, хотя напиток этот очень популярен. В ситуации поможет Men 24 : рассказываем о том, что такое ром и как его правильно употреблять.

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Что такое ром

Ром – крепкий (или очень крепкий, потому алкоголя там может быть до 80%) алкогольный напиток из выдержанного спирта, полученного брожением и дистилляцией патоки сахарного тростника.

Как и виски и коньяк, ром выдерживают в бочках , чтобы он втянул в себя ароматические, красящие и дубильные вещества (к слову, как правильно употреблять виски читай здесь , а как быть с коньяком – вот тут ).

Обычно ром коричневого цвета с золотистым оттенком (бывает светлый, бывает темнее, а бывает ближе к золоту).

Происходит ром с острова Барбадос в Карибском море, был чрезвычайно популярным среди честных моряков и пиратов от ХVІІ века. Популярным остался и по сей день.



Ром начали изготавливать в XVII веке, сейчас он очень популярен / Фото Nemiroff

Как потреблять ром

Так вот, ром, как и коньяк, прежде всего не закусывают, а смакуют:

Лучше – охлажденным, а еще лучше – со льдом (в отличие от виски, которое не рекомендуют разбавлять другими жидкостями).

Ром – замечательный ингредиент для коктейлей (особенно светлый):

Этот напиток прекрасно сочетается с фруктовыми соками, особенно лимонным, кокосовым молоком. Темный ром даже подают горячим, он идет в основу грога.

Важно: качественный ром, который отбыл длительную выдержку в дубовых бочках, пьют чистым – как дижестив.



Ром надо подавать охлажденным, а еще лучше – со льдом / Фото pixabay

Чем закусывать ром

Здесь всего три варианта. Первый – без закуски:

Это для ценителей, и только для рома высокого качества.

Второй – очень хорошо закусывать (после того, как посмаковали) ром просто фруктами:

Желательно тропическими, а еще лучше – кубинскими: ломтиками ананаса, авокадо или папайи, приправленными корицей.

И третий – легкая закуска из креветок к рому тоже не будет моветоном.

Специалисты Университета Застолья, уже хорошо нам знакомого, утверждают, что очень хорошо к рому подойдет и шашлык.



Но какова бы ни была хороша закуска, ром – это о пить чистым или в коктейле / Фото pixabay