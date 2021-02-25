Ежедневное выполнение отжиманий стало стандартным фитнес-вызовом на ютьюбе. И хотя цель у большинства челленджей – 100 повторений, множество героев роликов изрядно усложняют себе задачу. Блогер Карсон Джонс решил выполнять по 300 отжиманий в течение 30 дней. Смотри, что из этого вышло!

Блогер решил разбить 300 отжиманий на 3 различные варианты, которые он выполняет в течение дня: 100 обычных отжиманий утром, 100 треугольных отжиманий днем и 100 отжиманий на пике вечером.

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Я делаю 4 подхода по 25 повторений. Поэтому мне сильно не болит на следующий день. Я каждый раз пытаюсь прижать грудь к земле, и каждый раз блокирую движение. Нет смысла жульничать. Если я это делаю, я могу сделать это правильно,

– добавляет он.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Конечно же, выполнять ежедневно по 300 повторений – утомительное занятие. Но Джонс вскоре обнаруживает, что его техника и выносливость начинают улучшаться, даже если у него нет никаких физических результатов.

Я стараюсь замедлить несколько повторений, чтобы было сложнее. Честно говоря, я не вижу никаких изменений в своем теле, я чувствую себя точно так же... Но выполнять отжимания безусловно становится легче,

– добавляет Карсон.

Он увеличивает сложность своих отжиманий согнувшись, выполняя версию с поднятыми ногами, удерживая руки на паре гантелей.

"Это дает мне гораздо больший диапазон движений", – объясняет он.

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Позже, по ходу месяца, он также меняет классические отжимания на отжимания с широким хватом. Карсон признается, что это самое сложное из всех тренировок. Поэтому он выполняет 5 подходов по 20 повторений.

Смотри, как Карсон Джонс выполнял 9000 отжиманий за 30 дней:

Когда 30 дней прошли, и в Джонса за плечами были 9000 повторений, он решил сравнить свои фотографии "до и после". И, к сожалению, парень оказался разочарованным. Единственное, что удалось нарастить за месяц – мышцы груди и трицепсы. Но он рад, что стал сильнее и выносливее.

Честно говоря, я стал значительно лучше в отжиманиях. Мой максимум на скамье увеличился, я просто в целом почувствовал себя сильнее,

– подчеркнул он.

Поэтому не стоит бросаться на каждый челлендж. Есть все шансы, что его завершения не принесет тебе желаемого результата. Лучше малыми, но уверенными шагами идти к своей цели.