Изучение некоторых сексуальных трюков может сделать занятия любовью значительно интереснее. Ты наконец перейдешь с позиции ученика на учителя, достигая интенсивных оргазмов (не только для себя, но и своей партнерши). Но следует понимать, что мы не выложим инструкцию, которую нужно будет использовать без собственного опыта. Твоя задача – адаптировать наши советы и усовершенствовать их под себя.

В 30 лет меняется твоя жизнь, тело, сексуальная активность. Поэтому нужно овладеть несколькими трюками, чтобы получать удовольствие от этого приятного процесса без помех. Спойлер: совсем не обязательно обложить себя секс-игрушками или записываться в свингер-клуб.

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6 секс-трюков, которыми должен обладать мужчина

1. Ищи эрогенные зоны

Если на мужицкий ум, то эрогенные зоны имеют больше нервных окончаний и вызывают у человека сексуальную реакцию. Можешь воспользоваться советами Моники Геллер . Например, перед сексом прикасайся ее шеи, спине, бедрам или другим частям тела. Не стоит забывать и о том, что у каждой женщины эрогенные зоны могут отличаться, поэтому найди соответствующие точки в своей.



Тебе нужно знать эрогенные зоны своей партнерши / Фото Pixabay

2. Не забывай о романтике

Когда дело доходит до секса, женщины не любят спешки, они более эмоциональны и нуждаются в небольшой стимуляции. Поэтому позаботься о соответствующей атмосфере: включи музыку, приглуши свет. Не стоит забывать о прелюдии, если ты хочешь, чтобы она получила как можно больше удовольствия во время секса.

3. Как продержаться несколько раз за ночь

Современный ритм жизни заставляет нас чаще устраивать секс-марафоны. Само сочетание слов звучит круто, но как с этим на практике? Нужно научиться управлять своим телом, чтобы не только дарить удовольствие несколько раз подряд, но и получать его. Стоит также понимать, что эякулировать после каждого полового акта совсем не обязательно. Ты же не забыл, что оргазм и эякуляция – не одно и то же?



Тренируй свое тело, чтобы продержаться несколько раз за ночь / Фото Unsplash

4. Выбери правильные секс-позиции

В твоем арсенале должно быть несколько секс-позиций, проверенных временем. Выбери те, которые не будут усложнять тебе и твоей возлюбленной жизни. Помни о том, что секс должен дарить удовольствие, а не приносить страдания. Поэтому не следует напоминать двух питонов на кровати, которые пытаются задушить друг друга.

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5. Партнерша на первом месте

Тебе пора запомнить раз и навсегда, что твоя возлюбленная теперь занимает первое место. Если ты хочешь получить удовольствие во время секса, нужно уделить максимум внимания именно ей. Если ей хорошо, разве может быть плохо тебе? Все просто.



Не забывай, что твоя задача – подарить удовольствие партнерше / Фото Pixabay

6. Как соблазнить женщину

Также стоит научиться соблазнять свою партнершу. Ты должен знать, что ее возбуждает. Знать, когда к ней не стоит подходить, а когда – смертельно необходимо. Это позволит не только поддерживать эмоциональную связь, но и дарить комфорт своей возлюбленной. А если ей будет очень хорошо с тобой, то и секс у вас будет на высоте.

Прокачивай свои скиллы. Работай над собой. Все это позволит вывести занятия сексом на качественно новый уровень. И тогда удовольствие вам обоим гарантировано!