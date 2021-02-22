Бывший олимпиец Нил Уилсон ворвался в мир ютьюба с тех пор, когда он вышел на пенсию как профессиональный гимнаст. Теперь он пытается побить рекорды по фитнесу, а также тренирует сильнейших спортсменов мира. А еще он устраивает им крутые челленджи. Айда смотреть, как бодибилдер с легкой руки Нила Уилсона выполняет упражнения для олимпийских гимнастов.

В новом ролике Нила Уилсона бодибилдер Майк Терстон попытался выполнить упражнения для олимпийских чемпионов. Если ты помнишь, то раньше Нил пытался справиться с программой тренировок бодибилдеров .

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В спорте нужно быть в хорошей физической форме, чтобы делать все, что мы делаем. Это не просто выполнение движений. Вы знаете, когда вы поднимаете тяжести, вы можете просто взять легкий вес... в гимнастике ты не можешь этого сделать,

– отмечает Нил.

Одно из первых упражнений – проверка координации, которая охватывает стояния на высокой перекладине, а затем падение обратно в яму... что не слишком здорово, учитывая, что Майк немного боится высоты.

Майк заметил, что это чертовски страшно. Нил же признался, что за 15 лет привык к этому упражнению. Терстон справился с первым упражнением, которое для него подготовил Уилсон. Но это были цветочки.

Когда дело доходит до скручивания назад, Майк, безусловно, имеет взрывную силу, чтобы сделать прыжок. Но ему понадобилось несколько попыток и советов от Нила, чтобы усовершенствовать технику. Оно и не удивительно, ведь есть множество факторов, которые необходимо учесть с точки зрения положения тела во время прыжка. Как бы то ни было, Терстон справляется и с этим испытанием.

Тот факт, что он может делать полный поворот стоя, откинувшись назад, но не вращается, немного сбивает меня с толку,

– признается Нил.

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Чтобы немного уравнять игровое поле и успокоить эго Майка, они завершают тренировку силовым испытанием, чтобы увидеть, кто сможет выполнить строгие подтягивания. Необходимо выполнять каждое повторение с полным разгибанием рук. Нил делает 25 повторений, а вот Майк, который сильно устал после тренировки, смог сделать только 15.

Я расстроен, потому что я хочу сделать так много вещей, но это невероятно сложно. Я думаю, что гимнасты не имеют столько уважения, сколько они заслуживают,

– добавил после тренировки Майк.

Смотри, как Майк Терстон выполнял упражнения для олимпийских гимнастов:

Нам безумно нравится, когда спортсмены обмениваются опытом, бросают друг другу крутые вызовы и справляются с поставленными перед собой задачами.