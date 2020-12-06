В конце осени состоялся CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 – самое масштабное ежегодное гастрономическое событие в Украине, которое объединяет поваров, рестораторов и ценителей гастрономической культуры. Men 24 заглянул за кулисы CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 и охотно расскажет тебе, чем в этом году удивляли профи!

Creative Chefs Summit – настоящий вызов, который позволяет каждому выйти за рамки в голове, территориальные границы и пределы привычного на тарелке и в бокале. Men 24 гарантирует, что о таких гастрономических сочетаниях ты даже задуматься не мог!

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В этом году на большой кухне-сцене собрались 15 шеф-поваров, а также бренд-посол Nemiroff. Все они выступили с мастер-классами и докладами, которые посмотрели более 13 тысяч украинцев, ведь мероприятие проходило в формате онлайн!

Концепция CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020

Тема мероприятия этого года – "Кухня без ограничений". Организаторы уверяют, что ограничения – важный феномен. Именно он заставляет задумываться над тем, что определенные правила таки нельзя нарушать. Вот, например, гастроиндустрия и миксология, как и любой другой рынок, всегда находятся в движении: меняются культура, техники, бизнес-модели, маркетинг.

Фудпейринг как составляющая гастрономии

Что такое фудпейринг? Сам термин происходит от сочетания двух английских слов food и pairing, что в дословном переводе означает сочетание пищи. Сам же фудпейринг – метод, который определяет, какие ингредиенты в еде и напитках отлично сочетаются между собой на молекулярном уровне.

Главный секрет – у них должны быть общие основные ароматические компоненты. Чтобы это обнаружить используют технологию газовой хроматографии – "золотой стандарт" идентификации химических веществ в многокомпонентных смесях.

А что это дает нам, потребителям? Сверка с таблицей позволяет правильно сочетать определенные компоненты в блюдах, а также между собой. Например, тот же шоколад и голубой сыр имеют аж 73 совместных ароматических компонентов, что и делает их отличной парой. Но есть и весьма неожиданные сочетания, которые дарят не только гастрономическое наслаждение, но и настоящий взрыв вкусов и ощущений.

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Основные правила фудпейринга:

Подчеркивать, акцентировать – накладывать подобные профили доминирующего вкуса напитка и продуктов; синергия вкусовых характеристик.

Сочетать подобные компоненты вкусовых характеристик напитка и блюда;

Противопоставлять – уравновешивать доминантный вкус и аромат блюда путем противопоставления противоположного вкуса, аромата или текстуры в коктейли; лучший результат получается при противопоставлении физического эффекта (температуры, карбонизации) и вкуса (горько-сладкий или кисло-сладкий), обеспечивая при этом повторения аромата.

На Creative Chefs Summit 2020 бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая поразила всех зрителей фудпейрингом с коктейлями, чтобы каждый смог насладиться совершенно новыми и удивительными сочетаниями, о которых даже не думал.



Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая поражала фудпейрингом с коктейлями / Фото Nemiroff

Бренд-амбасадорка Юлия Терлецкая – участница международных и национальных коктейльных конкурсов, финалистка Barnation 2019, Cointreau Le Cocktail Show Ukraine. Именно амбициозность, открытость к экспериментам, а также несгибаемый дух Юлии идеально сочетаются с ДНК бренда NEMIROFF, который создали именно для людей, какие идут вперед к поставленным целям. Юлия уже 2 года – бренд-амбасадорка NEMIROFF и продолжает неуклонно покорять вершины миксологии.

Заметим, что в основе всех коктейлей, приготовленных во время CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 – продукция компании NEMIROFF. Это премиальная водка с самобытным характером, которая вносит вклад в барную культуру на мировом уровне и отмечена медалями за вкус ТОП-барменами США на конкурсе Bartenders Spirits Awards. Водка Nemiroff уже второй год подряд в основе коктейлей при фудпейринге к блюдам от лучших шеф-поваров Европы.



В основе всех коктейлей, приготовленных во время CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020, – продукция Nemiroff / Фото Nemiroff

Поэтому делимся примером фудпейринга с CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020. Такого ты еще точно не пробовал!

Дарвин Седеньо, бренд-шеф ресторана Asti Family, владелец ресторана "Трава Летник", соучредитель ресторана азиатской кухни Yoko & Tikithai Asian cuisine, а также шеф-координатор кулинарной школы EL CHEF в городе Ивано-Франковск поделился рецептом невероятного лукового супа с тунцом – национального блюда Эквадора.

Сам Дарвин – эквадорец, для которого Украина уже успела стать второй Родиной. Здесь он нашел свою любовь, воспитывает 2 детей и совершенствует себя как профессионала.

Приготовь самостоятельно Как приготовить алкогольный коктейль Nemiroff 20th Century Twist: попробуй себя в роли барMENa

Encebollado de Atún (Луковый суп с тунцом)

Ингредиенты для консоме:

филе жовтоперого тунца – 300 г

помидоры – 100 г

чеснок – 10 г

лук – 40 г

соль, перец черный молотый, кайенский перец, кориандр по вкусу

рыбный бульон

Ингредиенты для лукового крема

красный лук – 80 г

сливки 30% – 80 г

соль и перец по вкусу

также необходимо юкка (растение подсемейства аґавових) – 100 г

Приготовление: в кастрюле разогреваем оливковое масло и обжариваем лук, чеснок и помидоры до золотистого цвета, затем добавляем 150 граммов жовтоперого тунца и готовим бульон. Параллельно, обжариваем репчатый лук, пока он не станет золотисто-коричнев ым . Добавляем сливки, взбиваем блендером, уменьшаем огонь и охлаждаем.

Рыбный бульон почти готов, поэтому приправляем его и доводим до вкуса, помещаем в блендер и смешиваем все ингредиенты. Также, в кастрюле кипятим подсоленную воду и отвариваем юкку до готовности, откладываем в сторону. Затем добавляем лук и сливки в блендер, тщательно перебиваем, процеживаем. То, что получилось, помещаем в сифон, добавляем CO₂ и оставляем для подачи. Готовый бульон процеживаем и помещаем в емкость. Приправляем другие 150 граммов тунца солью и перцем. На раскаленной сковороде с оливковым маслом обжариваем с обеих сторон и даем постоять 4 минуты. Добавляем юкку, тунец, а также луковый крем в бульон. Приятного аппетита!



Вариант подачи крем-супа с коктейлем Southern Bold Mix / Фото Nemiroff

Одновременно с работой шеф-повара, Юлия Терлецкая приготовила коктейль, который отлично сочетается с этим эквадорским крем-супом:

"Логика такова: это два совершенно противоположные вкусы, объединенные локальными продуктами Эквадора. Они друг друга дополняют. Все пряности, которые Дарвин использовал в супе – лук, чеснок, кориандр и кайенский перец отлично сочетаются с Nemiroff Bold Orange, а ноты кокоса продолжают сливочный подтон. Тунец отлично сочетается с несладким черносливом, оттенки которого есть в коктейли. Советую пить коктейль после блюда, а не во время – это практически несладкий десерт с широким ягодным и цитрусовым профилем".

Southern Bold Mix

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange настоянный на черносливе – 60 мл

Ликер из черной смородиной – 15 мл

Кокосовый ликер – 5 мл

Смесь натуральных кислот – 15 мл

Сахарный сироп – 10 мл

Пастеризованный яичный белок – 25 мл

Приготовление: Добавить все ингредиенты в шейкер, тщательно взбить со льдом и перелить через стрейнер в охлажденный бокал.



Приготовление коктейля Southern Bold Mix / Фото Nemiroff

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